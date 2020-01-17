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Глава Екатеринбурга Александр Высокинский обсудил с горожанами проект транспортной развязки у «Калины»

УрБК, Екатеринбург, 17.01.2020. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский накануне, 16 января, провел встречу с горожанами, на которой обсуждался проект планировки и межевания территории, предназначенной для реконструкции транспортной развязки на пересечении переулка Базового с улицей Комсомольской и Сибирским трактом.



Как говорится в сообщении на официальном сайте муниципалитета, глава города отметил, что администрация всегда открыта для общения с общественностью и готова рассмотреть новые идеи и предложения для дальнейшей доработки проекта развязки у «Калины».



По задумке авторов проекта, обновленная развязка обеспечит непрерывность движения автотранспорта над пересекаемыми коммуникациями и во многом увеличит пропускную способность путепровода, длина которого составит 331 метр, а ширина — 16, благодаря двум дополнительным полосам в каждом направлении.



Также в документе предусмотрены: реконструкция существующего моста через железнодорожную линию Шарташ — Егоршино и строительство дополнительного проезда к нему. Специалисты уделили особое внимание комфорту и безопасности пешеходов и велосипедистов, предусмотрев тротуары и дорожки шириной от 2,5 до 3 метров, надземные и подземные переходы, а также пандусы для маломобильных категорий граждан.



Специалисты заверили горожан, что предварительно проведенная экспертиза и компьютерное моделирование не подтвердили опасения местных жителей о превышении допустимого значения выбросов в атмосферу. Кроме того, для удобства екатеринбуржцев проектировщики предусмотрели установку шумозащитных экранов вдоль всей проезжей части.



По итогам состоявшегося обсуждения Александр Высокинский выделил три приоритетные задачи в дальнейшей разработке проекта.



«Во-первых, необходимо рассмотреть возможность создания пешеходной связи между микрорайоном Синие Камни и улицей Комсомольской, во-вторых, — проработать варианты выпуска автомобильного трафика с улицы Комсомольской на дублер Сибирского тракта «напрямую», без использования заходящей в этот микрорайон «дорожной петли». А самое главное — нужно дать гражданам возможность принять участие в оценке проектного решения выездов из Синих Камней», — подчеркнул Александр Высокинский.



Общественные обсуждения проекта планировки и межевания транзитной зоны завершились в декабре прошлого года. Предложения принимались как от рядовых горожан, дизайнеров, так и от творческих групп, специализированных компаний и архитектурных бюро уральской столицы. Тем не менее градоначальник настоял на продлении обсуждения концепции линейного объекта, чтобы свое мнение могли высказать все желающие.

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