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«Яндекс. Деньги» подключились к Системе быстрых платежей

УрБК, Москва, 17.01.2020. Интернет-пользователи теперь могут мгновенно пополнять кошельки в «Яндекс.Деньгах» и принимать на них переводы от других людей через Систему быстрых платежей. Для этого даже не нужно вводить номер кошелька — достаточно мобильного номера.



Отметим, что в настоящее время к СБП уже подключились 28 банков, среди которых ВТБ, Альфа-Банк, Тинькофф, Райффайзенбанк и многие другие. В дальнейшем их список будет расширяться. Изначально Система быстрых платежей — это сервис Банка России. Он помогает физическим лицам отправлять переводы по мобильному номеру в любой банк-участник СБП.



Как сообщили представители компании, «Яндекс.Деньги» планируют расширить сотрудничество с СБП и в будущем добавить возможность платежей через нее от физических лиц юридическим.



«Пополнить электронный кошелек через Систему быстрых платежей может любой полностью идентифицированный пользователь «Яндекс.Денег». Для этого ему нужно открыть приложение своего банка и выбрать перевод через СБП. Дальше человек вводит свой мобильный номер, выбирает «Яндекс.Деньги», указывает сумму и подтверждает перевод. Чтобы получать деньги на кошелек от других людей, которые пользуются услугами банков-партнеров СБП, достаточно дать им свой номер телефона. При желании отправитель сможет также добавить комментарий к переводу», — уточнили в пресс-службе сервиса.



По словам представителей сервиса, услуга пополнения электронных кошельков со счетов и карт банков-участников СБП востребована среди пользователей «Яндекс.Денег»: таким образом проходит около 30% пополнений. По данным НАФИ на ноябрь 2019 года, денежные переводы по номеру телефона через мобильные приложения — это самая популярная цифровая услуга в стране, ею пользуются 57% россиян.



«Как кредитная организация с лицензией Центробанка, мы работаем только с теми технологиями, которые разрешены государством для рынка финансовых сервисов. Используя все доступные современные технологии, мы делаем электронные платежи удобными, выгодными и безопасными. К сожалению, из-за законодательных ограничений возможности анонимных кошельков сильно ограничены, но идентифицированным клиентам мы стараемся предложить максимум услуг. Теперь они могут принимать переводы с банковских карт и счетов на электронные кошельки через СБП без комиссии», — уточняет руководитель департамента развития продуктов «Яндекс.Деньги» Алла Савченко.



Отправить перевод в электронный кошелек через Систему быстрых платежей можно в приложении любого банка, который к ней подключен. Пользователям доступны и все прежние способы пополнения счета в «Яндекс.Деньгах»: с других электронных кошельков, банковских карт и счетов, наличными через терминалы и салоны сотовой связи, с баланса мобильного или через системы денежных переводов. Теперь с помощью СБП можно также отправлять переводы из кошельков на банковские карты и счета — за эту услугу «Яндекс.Деньги» взимают стандартную комиссию.



«Мы видим, что востребованность переводов через СБП стабильно растет — количество операций, совершаемых ее пользователями, увеличивается в среднем на 25% каждый месяц. Уверены, что с подключением новых участников, а также развитием простых и удобных сервисов СБП продолжит расти не только число переводов, но и количество пользователей системы», — считает директор по развитию инновационных сервисов НСПК (операционный платежный и клиринговый центр Системы быстрых платежей) Дмитрий Колесников.



Отметим, что «Яндекс.Деньги» — один из самых популярных сервисов электронных платежей, который помогает пользователям оплачивать товары и услуги, а компаниям — принимать онлайн-оплату через «Яндекс.Кассу». При этом пользователи «Яндекс.Денег» могут создать электронный кошелек, а также выпустить к нему виртуальную или пластиковую карту с общим балансом.

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