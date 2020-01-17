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МГТУ им. Г. И. Носова рассказал о своих достижениях в рамках сотрудничества с ММК

17 январь 2020 (10:08)

УрБК, Магнитогорск, 17.01.2020. В День российской печати Магнитогорский технический университет (МГТУ) им. Г. И. Носова устроил пресс-тур для журналистов городских СМИ.

Как сообщает Управление информации и общественных связей Магнитогорского металлургического комбината (ММК), в ходе мероприятия специалисты МГТУ рассказали о своей научно-исследовательской работе и достижениях в рамках сотрудничества с ММК.

«Журналисты побывали в инжиниринговом центре «Термодеформ-МГТУ». Его основная задача — разработка современных технологий, которые в последующем будут внедрены на Магнитогорском металлургическом комбинате», — говорится в сообщении.

Журналистам продемонстрировали производство экспериментальных образцов стали. Здесь и вакуумная индукционная печь, и интегрированная с ней машина непрерывного литья заготовок, и прокатный стан — весь основной производственный процесс в миниатюре.

«Здесь учитываются все те технологические режимы и параметры, которые описываются в нормативных документах при производстве на комбинате. Это и скорость разливки, и усилие прокатки, термическая обработка и, самое главное, химический состав. Его мы можем постоянно менять, чтобы получать заданные свойства стали», — рассказал директор инжинирингового центра «Термодеформ-МГТУ» Павел Полецков.

В инжиниринговом центре была также разработана линейка высокопрочных и износостойких сталей, выпускаемых ММК под брендом MAGSTRONG.

Побывали журналисты и в научном институте наносталей. Он включает в себя несколько лабораторий, оборудованных по последнему слову техники. Сотрудники института могут с высокой точностью определить химический состав, механические свойства металла — прочность, пластичность, твердость, ударную вязкость, микроструктуру.

«Кроме этого, гостям продемонстрировали проекты специалистов Инновационного центра университета. Среди них — мягкие пассивные экзоскелеты, созданные для работников промышленных предприятий. Экзоскелет призван облегчить труд сотрудника при работе, к примеру, с тяжелым инструментом и существенно снижает нагрузку на плечевой пояс, спину», — сообщили в пресс-службе ММК.

Экзоскелеты прошли апробацию в промышленных условиях, с ноября прошлого года они внедрены в работу на Магнитогорском металлургическом комбинате.

Завершился пресс-тур поздравлениями. Ректор МГТУ им. Г. И. Носова Михаил Чукин поздравил журналистов с Днем российской печати и вручил редакциям средств массовой информации дипломы и благодарности.

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