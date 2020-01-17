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Спецмарки в РФ могут выдавать только табачным компаниям, работающим в системе маркировки
17 январь 2020 (09:48)
УрБК, Москва, 17.01.2020. С 1 апреля 2020 года Минпромторг РФ предложил запретить выдачу спецмарок для маркировки табачной продукции компаниям, не зарегистрированным в государственной системе маркировки.
Проект данного постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативно правовых актов.
Изменения предлагается внести в постановление кабмина от 2010 года «О специальных марках для маркировки табачной продукции».
«С 1 апреля 2020 года запрещается выдача специальных марок для маркировки табачной продукции лицам, осуществляющим производство табачной продукции, не зарегистрированным в государственной информационной системе мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации и (или) не заключившим с оператором указанной информационной системы договоры по предоставлению устройства регистрации эмиссии участникам оборота табачной продукции и на оказание услуг по предоставлению кодов маркировки», — говорится в документе.
Данный проект выдвинут с целью снижения доли нелегальной продукции в РФ. К 2024 году планируется создать систему сплошной маркировки и прослеживаемости товаров. С 1 марта 2019 года в России уже началась обязательная цифровая маркировка сигарет и папирос, с 1 июля — обуви, с 1 декабря — парфюма, фотокамер, шин и некоторых товаров легкой промышленности.
Проект данного постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативно правовых актов.
Изменения предлагается внести в постановление кабмина от 2010 года «О специальных марках для маркировки табачной продукции».
«С 1 апреля 2020 года запрещается выдача специальных марок для маркировки табачной продукции лицам, осуществляющим производство табачной продукции, не зарегистрированным в государственной информационной системе мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации и (или) не заключившим с оператором указанной информационной системы договоры по предоставлению устройства регистрации эмиссии участникам оборота табачной продукции и на оказание услуг по предоставлению кодов маркировки», — говорится в документе.
Данный проект выдвинут с целью снижения доли нелегальной продукции в РФ. К 2024 году планируется создать систему сплошной маркировки и прослеживаемости товаров. С 1 марта 2019 года в России уже началась обязательная цифровая маркировка сигарет и папирос, с 1 июля — обуви, с 1 декабря — парфюма, фотокамер, шин и некоторых товаров легкой промышленности.
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