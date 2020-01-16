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Доля просрочки по ипотеке в РФ достигла исторического минимума

16 январь 2020 (18:02)

УрБК, Москва, 16.01.2020. Доля просроченной задолженности по ипотеке в РФ достигла исторического минимума. Об этом говорится в исследовании «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки», которое подготовил Банк России.

«К началу декабря доля просроченной задолженности в портфеле кредитов населению снизилась до 4,5%, минимального значения с начала 2014 года (в том числе по ипотечным кредитам она опустилась ниже 1%, достигнув минимального значения за всю историю российского ипотечного рынка)», — говорится в документе.

Как отмечает регулятор, низкий кредитный риск в сочетании с достаточно высокой прибыльностью операций и ожидаемым банками ростом спроса на розничные кредиты способствует сохранению заинтересованности банков в дальнейшем наращивании розничного кредитования.

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