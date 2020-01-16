Новости дня

Доля просрочки по ипотеке в РФ достигла исторического минимума

УрБК, Москва, 16.01.2020. Доля просроченной задолженности по ипотеке в РФ достигла исторического минимума. Об этом говорится в исследовании «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки», которое подготовил Банк России.



«К началу декабря доля просроченной задолженности в портфеле кредитов населению снизилась до 4,5%, минимального значения с начала 2014 года (в том числе по ипотечным кредитам она опустилась ниже 1%, достигнув минимального значения за всю историю российского ипотечного рынка)», — говорится в документе.



Как отмечает регулятор, низкий кредитный риск в сочетании с достаточно высокой прибыльностью операций и ожидаемым банками ростом спроса на розничные кредиты способствует сохранению заинтересованности банков в дальнейшем наращивании розничного кредитования.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">16 январь 2020 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 18:02</span><br /><strong>Доля просрочки по ипотеке в РФ достигла исторического минимума</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Москва, 16.01.2020. Доля просроченной задолженности по ипотеке в РФ достигла исторического минимума. Об этом говорится в исследовании «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки», которое подготовил Банк России.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068092608-dolya-prosrochki-po-ipoteke-v-rf-dostigla-istoricheskogo-minimuma.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: