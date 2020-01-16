Новости дня

Потребительские цены на молоко в Свердловской области в декабре выросли на 1,1 рубля за литр

УрБК, Екатеринбург, 16.01.2020. Средние потребительские цены на молоко в Свердловской области в декабре выросли на 1,1 руб. за литр по сравнению с предыдущим месяцем, сообщает Свердловскстат.



В ноябре средняя стоимость молока на Среднем Урале составляла 50,45 руб. за литр, в декабре — 51,35 руб.



В Екатеринбурге цены выросли с 52,40 до 52,79 руб., в Нижнем Тагиле — с 51,31 до 53,64 руб., в Первоуральске — с 43,85 до 44,14 руб. В Каменске-Уральском молоко за месяц подешевело с 48,61 до 48,56 руб.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">16 январь 2020 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 17:50</span><br /><strong>Потребительские цены на молоко в Свердловской области в декабре выросли на 1,1 рубля за литр</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 16.01.2020. Средние потребительские цены на молоко в Свердловской области в декабре выросли на 1,1 руб. за литр по сравнению с предыдущим месяцем, сообщает Свердловскстат.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068092607-potrebitelskie-ceny-na-moloko-v-sverdlovskoy-oblasti-v-dekabre-vyrosli-na-11-rublya-za-litr.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: