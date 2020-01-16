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Потребительские цены на молоко в Свердловской области в декабре выросли на 1,1 рубля за литр
16 январь 2020 (17:50)
УрБК, Екатеринбург, 16.01.2020. Средние потребительские цены на молоко в Свердловской области в декабре выросли на 1,1 руб. за литр по сравнению с предыдущим месяцем, сообщает Свердловскстат.
В ноябре средняя стоимость молока на Среднем Урале составляла 50,45 руб. за литр, в декабре — 51,35 руб.
В Екатеринбурге цены выросли с 52,40 до 52,79 руб., в Нижнем Тагиле — с 51,31 до 53,64 руб., в Первоуральске — с 43,85 до 44,14 руб. В Каменске-Уральском молоко за месяц подешевело с 48,61 до 48,56 руб.
В ноябре средняя стоимость молока на Среднем Урале составляла 50,45 руб. за литр, в декабре — 51,35 руб.
В Екатеринбурге цены выросли с 52,40 до 52,79 руб., в Нижнем Тагиле — с 51,31 до 53,64 руб., в Первоуральске — с 43,85 до 44,14 руб. В Каменске-Уральском молоко за месяц подешевело с 48,61 до 48,56 руб.
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