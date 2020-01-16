Рынок труда: проблемы и тенденции

ИАА «УралБизнесКонсалтинг» проанализировало динамику ключевых индикаторов рынка труда Свердловской области: уровня безработицы, численности рабочей силы, массовых сокращений. В целом ситуация в этом сегменте экономики Среднего Урала остается стабильной.Численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости населения Свердловской области, по состоянию на 1 января 2020 года составила 22 тыс. 017 человек (на 1 января 2019 года — 21 тыс. 726 человек). За год уровень регистрируемой безработицы на Среднем Урале вырос с 0,97 до 1,03%.Другой важный индикатор, напротив, показал позитивную динамику. Уровень общей безработицы в Свердловской области за 12 месяцев снизился с 4,9 до 3,9% (со 103 до 84 тыс. человек). Этот показатель учитывает граждан, которые не имеют работы, но активно ее ищут. По методологии Международной организации труда они классифицируются как безработные.Рекордно низкий уровень общей безработицы может быть связан с неблагоприятной демографической ситуацией. В последнее десятилетие в Свердловской области непрерывно сокращается численность трудоспособного населения. Это заметно упрощает процесс поиска новой работы для уволенных сотрудников.По данным Свердловскстата, средняя численность рабочей силы на Среднем Урале (от 15 лет и старше) в III квартале 2019 года составила 2 млн 111 тыс. человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель сократился на 2,9% или на 61,5 тыс. человек.За первые три квартала 2019 года под массовые сокращения на Среднем Урале попали 5,1 тыс. человек, говорится в исследовании Свердловскстата. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года — 4,7 тыс. человек.С формулировкой «по соглашению сторон» с работы ушли 14,6 тыс. свердловчан (за три квартала 2018 года — 16,5 тыс. человек). По собственному желанию уволились 177 тыс. человек (в 2018 году — 167 тыс. человек).В сумме свои рабочие места в январе-сентябре 2019 года покинули 226 тыс. человек, за девять месяцев предыдущего года — 216 тыс. человек.По состоянию на 1 января 2020 года в Свердловской области в режиме неполной занятости работают 2 тыс. 781 человек. В настоящее время 2 тыс. 390 граждан работают неполный рабочий день. 342 человека находится в простое по вине работодателя. 49 уральцам предоставлен отпуск без сохранения заработной платы.Ровно год назад в режиме неполной занятости работали 3 тыс. 903 работника. Из них 3 тыс. 734 человека трудятся неполный рабочий день, 139 сотрудников предприятий находились в простое по вине работодателя. 30 работникам предоставили отпуск без сохранения зарплаты.Очевидно, что статистика регионального департамента занятости населения и Свердловскстата не дает полного представления о реальной ситуации на рынке труда области. Она позволяет оценить лишь видимый пласт происходящих процессов.Анализ цифр показывает, что в последнее время ситуация на рынке труда Среднего Урала практически никак не меняется. Это связано с воздействием двух противоположных факторов. Первый — низкая экономическая активность, второй — сокращение численности рабочей силы. Эти факторы компенсируют влияние друг друга, сохраняя хрупкий баланс на региональном рынке труда.