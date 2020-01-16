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Почти 88% предпенсионеров Свердловской области недовольны своими пенсионными накоплениями
16 январь 2020 (16:24)
УрБК, Екатеринбург, 16.01.2020. В Свердловской области 87,5% жителей старше 50 лет не верят в перспективу достойной старости. Об этом говорится в исследовании НПФ Сбербанка.
Треть из них, а именно 28%, высказали сожаления, что не делали никаких накоплений на старость. Стоит подчеркнуть тот факт, что на Среднем Урале самый высокий по всей стране процент недовольных своими пенсионными накоплениями граждан — 14%.
Также, по данным негосударственного пенсионного фонда Сбербанка, выяснилось, что за последние 20 лет пенсионные накопления делали менее 14% россиян. Многие из них высказали свое сожаление по данному поводу. Чаще других об этом говорят жители Дальнего Востока (29,7%). В основном это граждане, чей ежемесячный доход составляет 35 тыс. руб. в месяц или меньше.
Как высказался глава НПФ Александр Зарецкий, привычка откладывать небольшой процент дохода в сбережения должна формироваться еще в молодом возрасте, как это принято за рубежом.
Согласно опросу НПФ, проведенному летом прошедшего года, большинству жителей Урала нужно минимум 45 тыс. руб. для достойной, комфортной жизни после выхода на пенсию.
Треть из них, а именно 28%, высказали сожаления, что не делали никаких накоплений на старость. Стоит подчеркнуть тот факт, что на Среднем Урале самый высокий по всей стране процент недовольных своими пенсионными накоплениями граждан — 14%.
Также, по данным негосударственного пенсионного фонда Сбербанка, выяснилось, что за последние 20 лет пенсионные накопления делали менее 14% россиян. Многие из них высказали свое сожаление по данному поводу. Чаще других об этом говорят жители Дальнего Востока (29,7%). В основном это граждане, чей ежемесячный доход составляет 35 тыс. руб. в месяц или меньше.
Как высказался глава НПФ Александр Зарецкий, привычка откладывать небольшой процент дохода в сбережения должна формироваться еще в молодом возрасте, как это принято за рубежом.
Согласно опросу НПФ, проведенному летом прошедшего года, большинству жителей Урала нужно минимум 45 тыс. руб. для достойной, комфортной жизни после выхода на пенсию.
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