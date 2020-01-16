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Почти 88% предпенсионеров Свердловской области недовольны своими пенсионными накоплениями

УрБК, Екатеринбург, 16.01.2020. В Свердловской области 87,5% жителей старше 50 лет не верят в перспективу достойной старости. Об этом говорится в исследовании НПФ Сбербанка.



Треть из них, а именно 28%, высказали сожаления, что не делали никаких накоплений на старость. Стоит подчеркнуть тот факт, что на Среднем Урале самый высокий по всей стране процент недовольных своими пенсионными накоплениями граждан — 14%.



Также, по данным негосударственного пенсионного фонда Сбербанка, выяснилось, что за последние 20 лет пенсионные накопления делали менее 14% россиян. Многие из них высказали свое сожаление по данному поводу. Чаще других об этом говорят жители Дальнего Востока (29,7%). В основном это граждане, чей ежемесячный доход составляет 35 тыс. руб. в месяц или меньше.



Как высказался глава НПФ Александр Зарецкий, привычка откладывать небольшой процент дохода в сбережения должна формироваться еще в молодом возрасте, как это принято за рубежом.



Согласно опросу НПФ, проведенному летом прошедшего года, большинству жителей Урала нужно минимум 45 тыс. руб. для достойной, комфортной жизни после выхода на пенсию.

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