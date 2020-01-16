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Цена на автомобили с пробегом в 2019 году в России увеличилась на 2,4%

УрБК, Москва, 16.01.2020. В 2019 году средняя цена на автомобили с пробегом в России составила 582 тыс. руб., что на 2,4% выше, чем годом ранее. Об этом сообщает «Коммерсантъ».



Наибольший рост цен на подержанные авто зафиксирован в Пермском крае (15,5%), Башкирии (15%) и Татарстане (9,7%). Падение цен на машины с пробегом зафиксировано лишь в Нижнем Новгороде — на 2,4%. В среднем дороже всего подержанный автомобиль обойдется в Москве и области — около 860 тыс. руб., а дешевле всего в Волгограде — 427 тыс. руб.



Причиной данного явления стало падение покупательской способности населения, которое привело к падению продаж новых автомобилей и повлекло за собой сокращение вторичного рынка. Также одной из причин указывается то, что наибольший объем предложений о покупке подержанных машин приходится теперь на автомобили старше трех лет, тогда как покупатели предпочитают более новые, считают аналитики.



По оценке аналитиков «Авто.ру», наиболее популярной маркой остается Lada, на которую приходится 17% от общего спроса и 19% от всех предложений. За ней следует Toyota с долей спроса 7% и долей предложений в 6,7%. А третье место разделили между собой Volkswagen и Nissan. Самой востребованной моделью в онлайн-сервисе называют Ford Focus с долей спроса 2,5% и предложения 2,4%.



Как заявил директор по продажам «Авилон. Автомобили с пробегом» Антон Демкин, в целом спрос в 2019 году был на уровне предыдущего года, а уменьшение объема рынка можно связать с динамикой реальных доходов населения.



Стоит отметить, что это не привело к значительному смещению спроса во вторичный сегмент, поскольку клиенты, изначально ориентированные на покупку нового автомобиля, предпочитают увеличение срока эксплуатации текущего автомобиля и покупку нового в долгосрочной перспективе, а не подержанного.

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