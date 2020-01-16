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Эксперты прогнозируют рост цен на недвижимость в России в 2020 году

УрБК, Москва, 16.01.2020. В 2020 году в крупных городах России ожидается подорожание первичного жилья на 10%, вторичного — на 6%. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на руководителя аналитического центра «ЦИАН» Алексея Попова.



По его словам, стоимость будет увеличиваться в течение года по традиционному сценарию. Увеличение цен ожидается весной и осенью, а летом наступит стагнация.



По мнению управляющего партнера «ВекторСтройФинанс» Андрея Колочинского, в новостройках, где продажи идут хорошо, квартиры могут подорожать на 15%, сообщает РИА «Новости».



Президент группы компаний «Основа» Александр Ручьев добавил, что в наиболее успешных и привлекательных проектах стоимость может увеличиться более чем на 20%.



В аналитическом центре «АвитоНедвижимость» отметили, что стоимость квартир будет подниматься, как и в прошлом году, из-за перехода на эскроу-счета и роста НДС до 20%.



По мнению Колочинского, на цены будет влиять снижение ипотечных ставок. Банки предложат более выгодные условия по ипотеке, ключевая ставка ЦБ может опуститься ниже 6%, что приведет к росту спроса, а значит, увеличению стоимости жилья, отметил эксперт.

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