Новости дня
Эксперты прогнозируют рост цен на недвижимость в России в 2020 году
16 январь 2020 (13:15)
УрБК, Москва, 16.01.2020. В 2020 году в крупных городах России ожидается подорожание первичного жилья на 10%, вторичного — на 6%. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на руководителя аналитического центра «ЦИАН» Алексея Попова.
По его словам, стоимость будет увеличиваться в течение года по традиционному сценарию. Увеличение цен ожидается весной и осенью, а летом наступит стагнация.
По мнению управляющего партнера «ВекторСтройФинанс» Андрея Колочинского, в новостройках, где продажи идут хорошо, квартиры могут подорожать на 15%, сообщает РИА «Новости».
Президент группы компаний «Основа» Александр Ручьев добавил, что в наиболее успешных и привлекательных проектах стоимость может увеличиться более чем на 20%.
В аналитическом центре «АвитоНедвижимость» отметили, что стоимость квартир будет подниматься, как и в прошлом году, из-за перехода на эскроу-счета и роста НДС до 20%.
По мнению Колочинского, на цены будет влиять снижение ипотечных ставок. Банки предложат более выгодные условия по ипотеке, ключевая ставка ЦБ может опуститься ниже 6%, что приведет к росту спроса, а значит, увеличению стоимости жилья, отметил эксперт.
По его словам, стоимость будет увеличиваться в течение года по традиционному сценарию. Увеличение цен ожидается весной и осенью, а летом наступит стагнация.
По мнению управляющего партнера «ВекторСтройФинанс» Андрея Колочинского, в новостройках, где продажи идут хорошо, квартиры могут подорожать на 15%, сообщает РИА «Новости».
Президент группы компаний «Основа» Александр Ручьев добавил, что в наиболее успешных и привлекательных проектах стоимость может увеличиться более чем на 20%.
В аналитическом центре «АвитоНедвижимость» отметили, что стоимость квартир будет подниматься, как и в прошлом году, из-за перехода на эскроу-счета и роста НДС до 20%.
По мнению Колочинского, на цены будет влиять снижение ипотечных ставок. Банки предложат более выгодные условия по ипотеке, ключевая ставка ЦБ может опуститься ниже 6%, что приведет к росту спроса, а значит, увеличению стоимости жилья, отметил эксперт.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Рынок жилья: прогнозы на 2020 год
- Стоимость аренды жилья в крупных городах РФ за год выросла на 27%
- Минэкономразвития РФ прогнозирует инфляцию ниже 3,5% в начале 2020 года
- УПН: в 2015 году средняя стоимость жилья в новостройках снизится на 5-10%
- АИЖК: в 2013 году ипотечные ставки вырастут до 13,5%