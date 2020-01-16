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В Челябинской области руководителя предприятия приговорили к штрафу за уклонение от уплаты НДС на сумму свыше 15,8 млн рублей
16 январь 2020 (12:50)
УрБК, Челябинск, 16.01.2020. Сосновский районный суд Челябинской области вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Челябинска, обвиняемого по части 2 статьи 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в особом крупном размере».
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области, осужденный, выполнявший обязанности руководителя и главного бухгалтера общества с ограниченной ответственностью, расположенного на территории Сосновского района, совершил уклонение от уплаты налогов путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений о неправомерных налоговых вычетах по якобы понесенным расходам по уплате НДС.
С целью занижения налогооблагаемой базы в документах бухгалтерского учета и налоговой отчетности обвиняемый создал фиктивный документооборот предприятия, содержащий заведомо ложные сведения о якобы имевшихся финансово-хозяйственных взаимоотношениях с другими коммерческими организациями.
Отмечается, что в результате включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений обвиняемый умышленно совершил уклонение от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму свыше 15,8 млн руб.
Судом ему назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тыс. руб.
Также удовлетворено исковое заявление прокурора о взыскании с осужденного в доход государства суммы причиненного ущерба.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области, осужденный, выполнявший обязанности руководителя и главного бухгалтера общества с ограниченной ответственностью, расположенного на территории Сосновского района, совершил уклонение от уплаты налогов путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений о неправомерных налоговых вычетах по якобы понесенным расходам по уплате НДС.
С целью занижения налогооблагаемой базы в документах бухгалтерского учета и налоговой отчетности обвиняемый создал фиктивный документооборот предприятия, содержащий заведомо ложные сведения о якобы имевшихся финансово-хозяйственных взаимоотношениях с другими коммерческими организациями.
Отмечается, что в результате включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений обвиняемый умышленно совершил уклонение от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму свыше 15,8 млн руб.
Судом ему назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тыс. руб.
Также удовлетворено исковое заявление прокурора о взыскании с осужденного в доход государства суммы причиненного ущерба.
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