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За 9 месяцев 2019 года в Свердловской области были проведены платежи через интернет на сумму почти 141 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 16.01.2020. Жители Свердловской области стали чаще платить через интернет: за 9 месяцев 2019 года количество операций выросло по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 46%. Такие данные приводит Уральское главное управление ЦБ РФ.



Общее количество операций составило 98 млн на сумму почти 141 млрд руб. При этом число операций, совершенных с помощью карт платежной системы «МИР», увеличилось на 143% и составило 14,6 млн.



В целом сумма операций, совершенных жителями Свердловской области по банковским картам, достигла 1,86 трлн руб. (рост по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 16%). Количество операций по картам выросло на 28% и превысило 1 млрд. При этом наибольший рост — 195 млн руб. — показали платежи с помощью банковских карт за товары и услуги.



Доля безналичных платежей за товары, работы и услуги в общем количестве операций жителей Свердловской области по картам традиционно высока: по итогам 9 месяцев 2019 года она составила 81%. По этому показателю Свердловская область занимает первое место среди других регионов УрФО.



На 1 октября 2019 года количество банковских карт, выпущенных для жителей Свердловской области, составило 8,7 млн штук. Рост по сравнению с прошлым годом составил 4%. В том числе количество карт платежной системы «МИР» увеличилось на 42% и составило 1,86 млн единиц. В настоящее время каждая пятая банковская карта на руках жителей Свердловской области — это карта «МИР».



«Увеличению популярности карт национальной платежной системы способствует распространение программы лояльности, которая ориентирована как на торгово-сервисную сеть, так и на держателей банковских карт. В настоящее время в Свердловской области 30 торговых точек, включая интернет-магазины, являются участниками программы лояльности», — сообщила начальник управления платежных систем и расчетов Уральского ГУ Банка России Светлана Азанова.

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