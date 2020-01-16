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Администрация Тугулымского района не выплачивала задолженность по муниципальному контракту на сумму более 1,4 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 16.01.2020. Прокуратура Тугулымского района проконтролировала соблюдение требований федерального законодательства касаемо вопросов и обязательств по выполнению контрактов для муниципальных нужд.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, поводом для организации надзорных мероприятий послужило обращение ООО «СГЭН-ЭЛЕКОН», которое поступило 12 декабря во время Общероссийского дня приема граждан.



Прокуратурой было установлено, что в сентябре 2019 года между муниципальным образовательным учреждением и ООО «СГЭН-ЭЛЕКОН» был заключен контракт на выполнение работ по монтажу ограждений на территории муниципального учреждения.



Сумма по контракту составила 1,4 млн руб., а оплата за выполненную работу должна была осуществиться в течение 15 рабочих дней с даты подписания заказчиком актов о приемке выполненных работ и затрат на их проведение.



В связи с фактическим выполнением данных работ, а также отсутствием претензий со стороны заказчика в отношении ООО «СГЭН-ЭЛЕКОН» был подписан акт о приемке работ.



В октябре 2019 года руководитель компании, исполняющей данный вид работ, направил счет на оплату услуг руководителю муниципального учреждения. Но в связи с тем, что в указанные сроки оплата не поступила, руководитель ООО «СГЭН-ЭЛЕКОН» обратился в прокуратуру.



Стоит отметить, что в результате проверки по данному заявлению и принятых прокуратурой мер администрацией Тугулымского городского округа были выделены и выплачены денежные средства для погашения задолженности по данному муниципальному контракту в полном объеме.

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