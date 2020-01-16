Новости дня

Президент РФ внес кандидатуру главы ФНС Михаила Мишустина на должность председателя правительства

УрБК, Москва, 16.01.2020. Президент РФ Владимир Путин внес кандидатуру главы ФНС Михаила Мишустина на должность председателя правительства. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.



«Владимир Путин провел рабочую встречу с руководителем Федеральной налоговой службы Михаилом Мишустиным, в ходе которой предложил ему занять должность председателя правительства. Заручившись согласием, он внес кандидатуру М. Мишустина на рассмотрение в Государственную думу», — говорится в сообщении.



Михаил Мишустин возглавлял Федеральную налоговую службу РФ с апреля 2010 года.



Напомним, что правительство Российской Федерации в полном составе ушло в отставку. Заявление об этом сразу после ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию сделал глава кабинета министров Дмитрий Медведев.



Президент принял отставку правительства. До формирования нового кабинета министров все члены правительства останутся на своих нынешних постах в качестве исполняющих обязанности. Председатель правительства Дмитрий Медведев получил приглашение занять пост заместителя председателя Совета безопасности России.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">16 январь 2020 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 09:03</span><br /><strong>Президент РФ внес кандидатуру главы ФНС Михаила Мишустина на должность председателя правительства</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Москва, 16.01.2020. Президент РФ Владимир Путин внес кандидатуру главы ФНС Михаила Мишустина на должность председателя правительства. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068092575-prezident-rf-vnes-kandidaturu-glavy-fns-mihaila-mishustina-na-dolzhnost-predsedatelya-pravitelstva.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: