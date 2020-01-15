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С начала 2020 года уральские таможенники зафиксировали незаконное перемещение наличной валюты на общую сумму 11 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 15.01.2020. С начала 2020 года уральские таможенники зафиксировали 12 случаев незаконного перемещения наличной валюты на общую сумму 11 млн руб. Год назад таких случаев было семь.



В шести случаях авиапассажиры вывозили более 10 тыс. долл. США в Таджикистан, два раза ― в Азербайджан, по одному разу ― в Чехию, Турцию и Израиль. Ввезти денежные средства без письменного декларирования и сверх установленного лимита пытались из Чехии и Азербайджана, сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.



Самую крупную сумму с начала этого года (2,2 млн руб.) перемещал житель Азербайджана. Мужчина продал в Екатеринбурге недвижимость и возвращался на родину, но не подал пассажирскую таможенную декларацию на перемещаемую наличную валюту.



Отметим, что в 2019 году во всех аэропортах Урала пассажиры подали 576 пассажирских таможенных деклараций и законно переместили более 22 млн долл. США.



С 4 февраля 2020 года при письменном декларировании наличности свыше 100 тыс. долл. в эквиваленте таможенники попросят представить документы, подтверждающие происхождение наличных денежных средств.



Добавим, что физические лица могут перемещать любую сумму в любой валюте, но ее необходимо письменно задекларировать (от обязательного письменного декларирования освобождена сумма до 10 тыс. долл. США в эквиваленте). При этом нарушение этого требования пассажирами международных авиарейсов часто влечет за собой административную и уголовную ответственность, которая наступает в случае двукратного превышения разрешенной к перемещению суммы наличных денежных средств.

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