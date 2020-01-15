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«НЕЙВА»: Банки решили вопросы с обновлением программного обеспечения заранее
15 январь 2020 (17:19)
УрБК, Екатеринбург, 15.01.2020. По мнению уральских банкиров, прекращение компанией Microsoft поддержки ОС Windows 7 не должно негативно отразиться на работе российских банков.
«Формально у ЦБ РФ в стандартах защиты информации есть требование о том, что банковские программно-аппаратные комплексы должны находиться на техподдержке. Что касается нас, то у нас количество рабочих станций под Windows 7 составляет буквально несколько штук; все они расположены внутри защищенной внутренней сети банка, и поэтому каких-то реальных угроз их безопасности нет. Если от ЦБ поступят претензии, мы просто проведем апгрейд данных ПК — цена вопроса копеечная», — подчеркнул в комментарии УрБК председатель правления банка «НЕЙВА» Павел Ефремов.
По словам уральского банкира, кредитно-финансовые организации, у которых парк таких ПК большой, скорее всего, вопросы с обновлением решили заранее, так как о прекращении поддержки было объявлено заблаговременно.
Ранее в ряде СМИ сообщалось о том, что с 14 января 2020 года компания Microsoft прекратила техническую поддержку Windows 7 и Windows Server 2008.
«Формально у ЦБ РФ в стандартах защиты информации есть требование о том, что банковские программно-аппаратные комплексы должны находиться на техподдержке. Что касается нас, то у нас количество рабочих станций под Windows 7 составляет буквально несколько штук; все они расположены внутри защищенной внутренней сети банка, и поэтому каких-то реальных угроз их безопасности нет. Если от ЦБ поступят претензии, мы просто проведем апгрейд данных ПК — цена вопроса копеечная», — подчеркнул в комментарии УрБК председатель правления банка «НЕЙВА» Павел Ефремов.
По словам уральского банкира, кредитно-финансовые организации, у которых парк таких ПК большой, скорее всего, вопросы с обновлением решили заранее, так как о прекращении поддержки было объявлено заблаговременно.
Ранее в ряде СМИ сообщалось о том, что с 14 января 2020 года компания Microsoft прекратила техническую поддержку Windows 7 и Windows Server 2008.
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