За 2019 год администрация Екатеринбурга приобрела 80 единиц техники для уборки улиц

УрБК, Екатеринбург, 15.01.2020. Сегодня администрация Екатеринбурга на базе дорожно-эксплуатационного управления (ДЭУ) Кировского района презентовала журналистам новую снегоуборочную технику, приобретенную в 2019 году. Как отметил заместитель председателя комитета благоустройства Владимир Капустин, прошедший 2019 год был крайне удачным в плане приобретения снегоуборочной техники.«Было куплено достаточно много единиц как машин, так и навесного оборудования, которое позволяет автоматизировать процесс уборки», — отметил он.По словам Владимира Капустина, всего за год приобретено 80 единиц техники и навесного оборудования, в том числе 14 аппаратов высокого давления для мойки тротуаров, автомобили для транспортировки этих аппаратов, которые в зимнее время используются для доставки материалов и рабочих к местам производства работ по содержанию улично-дорожной сети.«В самом начале зимы 2019 года закуплены 7 новых снегопогрузчиков, также самосвальная техника и автогрейдеры в количестве 5 штук» — сказал Владимир Капустин.Уже в начале декабря 2019 года были приобретены мини-погрузчики для оптимизации работы по уборке тротуаров. Их покупка обусловлена тем, что не все тротуары достаточно широкие и для их уборки необходима более маневренная техника. В их функционал входит как прометание, так и очистка от твердых наложений снега.«Они позволяют совершать более качественную уборку вокруг столбов, остановочных комплексов и в прочих затрудненных местах. С их помощью мы уменьшаем ручной труд и увеличиваем производительность», — отметил Владимир Капустин.Относительно планов закупки новой техники в 2020 году он отметил, что в данный момент формируются заявки на приобретение.«В данный момент что-то радикально новое, скорее всего, не будет приобретаться, так как мы обновляем уже имеющийся парк техники ввиду того, что он изнашивается», — подытожил Владимир Капустин.