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Президент РФ Владимир Путин предложил ввести в школах доплату в размере 5 тыс. рублей классным руководителям
15 январь 2020 (14:52)
УрБК, Москва, 15.01.2020. Президент РФ Владимир Путин на сегодняшнем ежегодном послании Федеральному собранию выступил с предложением ввести в школах денежную доплату классным руководителям — до 5 тыс. руб.
Как отметил глава государства, классный руководитель — это воспитатель, это федеральная функция.
«Зарплаты учителей и выплаты не должны снижаться, ведь речь идет о специалистах, которые очень важны для страны. Главы регионов не должны «съезжать с темы», — заявил он.
При этом Владимир Путин подчеркнул важность комфорта и качества школьного обучения. Также президент РФ сообщил о введении бесплатного горячего питания для всех учащихся начальных классов — с 1 по 4 класс.
«Предлагаю обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников начальной школы с 1 по 4 классы», — заявил Владимир Путин.
Он отметил, что, «когда ребенок идет в школу, у родителей, особенно у мам, появляется больше возможностей выйти на работу, получить дополнительный доход, однако и расходы семьи, чтобы собрать ребенка в школу, тоже возрастают».
«Бесплатное качественное питание в школах должно быть введено с 1 сентября», — уточнил президент РФ Владимир Путин.
По его словам, нужно сформировать для детей все условия в том числе в образовании, где нужно определить число дополнительных мест в школах.
«Важно, чтобы дети ощущали подлинные ценности семьи: теплоту, заботу, любовь. Тогда Россия станет большой страной», — подчеркнул Владимир Путин.
Как отметил глава государства, классный руководитель — это воспитатель, это федеральная функция.
«Зарплаты учителей и выплаты не должны снижаться, ведь речь идет о специалистах, которые очень важны для страны. Главы регионов не должны «съезжать с темы», — заявил он.
При этом Владимир Путин подчеркнул важность комфорта и качества школьного обучения. Также президент РФ сообщил о введении бесплатного горячего питания для всех учащихся начальных классов — с 1 по 4 класс.
«Предлагаю обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников начальной школы с 1 по 4 классы», — заявил Владимир Путин.
Он отметил, что, «когда ребенок идет в школу, у родителей, особенно у мам, появляется больше возможностей выйти на работу, получить дополнительный доход, однако и расходы семьи, чтобы собрать ребенка в школу, тоже возрастают».
«Бесплатное качественное питание в школах должно быть введено с 1 сентября», — уточнил президент РФ Владимир Путин.
По его словам, нужно сформировать для детей все условия в том числе в образовании, где нужно определить число дополнительных мест в школах.
«Важно, чтобы дети ощущали подлинные ценности семьи: теплоту, заботу, любовь. Тогда Россия станет большой страной», — подчеркнул Владимир Путин.
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