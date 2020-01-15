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Официальный курс доллара США вырос на 2 коп., евро снизился на 5 коп.

15 январь 2020 (14:41)

УрБК, Москва, 15.01.2020. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 16 января 2020 года. Курс долл. США вырос на 2 коп. до 61,43 руб., евро снизился на 5 коп. до 68,37 руб.

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