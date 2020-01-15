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Спортивно-адаптивная школа выразила благодарность компании «ФОРЭС» за поддержку чемпиона Сурдлимпийских игр
15 январь 2020 (14:13)
УрБК, Екатеринбург, 15.01.2020. Администрация ГАУ Свердловской области «Спортивно-адаптивная школа» выразила благодарность ООО «ФОРЭС» за поддержку сноубордиста Алексея Казанцева, который в прошлом году стал двукратным чемпионом XIX Зимних Сурдлимпийских игр, сообщает пресс-служба компании.
Соревнования состоялись 13 и 14 декабря 2019 года в итальянском городе Сондрио. Алексей Казанцев стал чемпионом в параллельном слаломе и параллельном слаломе-гиганте. Юноша выступал в спортивной экипировке, приобрести которую помогла компания «ФОРЭС».
Соревнования состоялись 13 и 14 декабря 2019 года в итальянском городе Сондрио. Алексей Казанцев стал чемпионом в параллельном слаломе и параллельном слаломе-гиганте. Юноша выступал в спортивной экипировке, приобрести которую помогла компания «ФОРЭС».
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