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Спортивно-адаптивная школа выразила благодарность компании «ФОРЭС» за поддержку чемпиона Сурдлимпийских игр

УрБК, Екатеринбург, 15.01.2020. Администрация ГАУ Свердловской области «Спортивно-адаптивная школа» выразила благодарность ООО «ФОРЭС» за поддержку сноубордиста Алексея Казанцева, который в прошлом году стал двукратным чемпионом XIX Зимних Сурдлимпийских игр, сообщает пресс-служба компании.



Соревнования состоялись 13 и 14 декабря 2019 года в итальянском городе Сондрио. Алексей Казанцев стал чемпионом в параллельном слаломе и параллельном слаломе-гиганте. Юноша выступал в спортивной экипировке, приобрести которую помогла компания «ФОРЭС».

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