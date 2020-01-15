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Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей предложила ФАС новый способ борьбы с телефонными мошенниками
15 январь 2020 (12:42)
УрБК, Москва, 15.01.2020. Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ) предложила Федеральной антимонопольной службе (ФАС) внедрить в России новую систему борьбы со спамом и телефонными мошенниками.
Как сообщает агентство RT, соответствующее письмо с предложением было направленно в адрес руководителя ФАС РФ Игоря Артемьева.
«В России наблюдается рост числа звонков от мошенников — компаний и частных лиц, которые под видом представителей банков требуют у граждан конфиденциальную информацию», — отмечает в письме руководитель АППСИМ Владимир Зыков.
Для решения данной проблемы представители АППСИМ предлагают разработать и внедрить в России технологии цифрового отпечатка звонка.
Как пояснил в беседе с RT Владимир Зыков, цифровой отпечаток звонка — это цифровой сертификат с системой шифрования, который присваивается каждому звонку операторами связи.
«Если телефонный звонок будет передаваться без цифрового отпечатка, то оператор связи поймет, что номер телефона абонента подделан, и сможет заблокировать данный звонок. Аналоги подобных систем в настоящее время разрабатываются за рубежом», — говорится в письме-обращении.
Процедура верификации будет происходить следующим образом: оператор связи звонящего и того, кому поступает звонок, проверяют данные о вызове (местоположение, организацию, цифровой отпечаток и другие параметры), и если вся информация о звонящем признана действительной, то между абонентами устанавливается соединение.
При этом предполагается, что «операторы связи будут работать с цифровыми сертификатами, которые можно построить на базе отечественной криптографии с открытым ключом. Они позволят верифицировать звонящих».
По мнению руководителя АППСИМ Владимира Зыкова, появление новой технологии поможет бороться не только с недобросовестной рекламой и телефонными мошенниками, но и с анонимными сообщениями о минировании.
Как сообщает агентство RT, соответствующее письмо с предложением было направленно в адрес руководителя ФАС РФ Игоря Артемьева.
«В России наблюдается рост числа звонков от мошенников — компаний и частных лиц, которые под видом представителей банков требуют у граждан конфиденциальную информацию», — отмечает в письме руководитель АППСИМ Владимир Зыков.
Для решения данной проблемы представители АППСИМ предлагают разработать и внедрить в России технологии цифрового отпечатка звонка.
Как пояснил в беседе с RT Владимир Зыков, цифровой отпечаток звонка — это цифровой сертификат с системой шифрования, который присваивается каждому звонку операторами связи.
«Если телефонный звонок будет передаваться без цифрового отпечатка, то оператор связи поймет, что номер телефона абонента подделан, и сможет заблокировать данный звонок. Аналоги подобных систем в настоящее время разрабатываются за рубежом», — говорится в письме-обращении.
Процедура верификации будет происходить следующим образом: оператор связи звонящего и того, кому поступает звонок, проверяют данные о вызове (местоположение, организацию, цифровой отпечаток и другие параметры), и если вся информация о звонящем признана действительной, то между абонентами устанавливается соединение.
При этом предполагается, что «операторы связи будут работать с цифровыми сертификатами, которые можно построить на базе отечественной криптографии с открытым ключом. Они позволят верифицировать звонящих».
По мнению руководителя АППСИМ Владимира Зыкова, появление новой технологии поможет бороться не только с недобросовестной рекламой и телефонными мошенниками, но и с анонимными сообщениями о минировании.
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