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Минфин одобрил появление в России института частных судебных приставов

Минфин России поддержал и одобрил идею поэтапного создания института частных приставов, которые займутся взысканием долгов в пользу юридических лиц. Об этом говорится в «Обзоре бюджетных расходов на реализацию функций и полномочий Федеральной службы судебных приставов (ФССП)», опубликованном на едином портале бюджетной системы.



Как сообщается в документе, «в целях оптимизации расходов федерального бюджета, а также повышения эффективности функционирования системы принудительного исполнения в целом представляется целесообразным рассмотреть вопрос постепенного (поэтапного) внедрения элементов частного исполнения».



Предполагается, что на первом этапе частным приставам разрешат взыскивать долги в пользу юридических лиц. При этом ФССП займется обеспечением интересов физических лиц и госорганов.



«В настоящее время в РФ уже имеется опыт интеграции элементов частного исполнения в государственную систему классического принудительного исполнения: функционирует институт частного сыска, позволяющий осуществлять поиск имущества должника или самого должника взыскателем без использования государственной системы принудительного исполнения; с июля 2016 года введен новый негосударственный элемент — коллекторские организации, которые являются профессиональными взыскателями, осуществляющими взыскание просроченной задолженности путем взаимодействия с должником вне рамок исполнительного производства, без возможности непосредственного применения коллектором мер принудительного исполнения и совершения исполнительных действий. Вместе с тем вышеуказанные элементы частного исполнения ввиду недостаточного их развития не позволяют в полной мере обеспечить как повышение результативности функционирования системы принудительного исполнения в целом при сохранении текущего уровня финансирования, так и экономию бюджетных средств на ее функционирование при сохранении аналогичных показателей результативности», — говорится в данном обзоре Минфина.



При этом в документе уточняется, что в новом 2020 году расходы на содержание ФССП России будут увеличены.



«Совокупный объем расходов, рассматриваемый в целях формирования предложений по оптимизации (перераспределению) бюджетных ассигнований в рамках настоящего обзора, составляет порядка 57 млрд руб. в части 2020 года (первого года планового периода в федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов)», — говорится в подготовленном документе Минфина РФ.



При этом в обзоре сообщается, что в 2020 году прирост расходов на функционирование ФССП России по отношению к 2019 году возрастет на 17,3% и предполагается на уровне 8 млрд 406,8 млн руб. (по отношению к 2018 году рост на 9,8%).



«Изменения обусловлены увеличением объемов бюджетных ассигнований федерального бюджета в 2020 году на выплаты персоналу (служащим) ФССП России в целях выполнения установленных функций и полномочий по отношению к 2019 году на 8 млрд 493,2 млн руб., или на 20,5%, что составляет 99,9% от общей суммы прироста (по отношению к 2018 году — на 5 млрд 893,8 млн руб., или на 13,4%, что составляет 115,5% от общей суммы прироста)», — уточняется в обзоре Минфина РФ.

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