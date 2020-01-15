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Предприятия Группы ММК обновили 18 коллективных договоров с профсоюзом
15 январь 2020 (11:16)
УрБК, Магнитогорск, 15.01.2020. Предприятия Группы ММК в прошлом году обновили 18 коллективных договоров с профсоюзом. Об этом сообщает Управление информации и общественных связей Магнитогорского металлургического комбината (ММК).
ООО «Шлаксервис», «ММК-право», «Абзаково», Детский оздоровительно-образовательный комплекс и Индустриальный парк — в этих организациях с 2020 года будут действовать совершенно новые коллективные договоры. Все эти документы уже прошли процедуры обсуждения, принятия и подписания.
В общем же итоге 18 документов из 32 претерпели изменения. Таким результатом в 2019 году завершилась колдоговорная кампания профсоюзной организации группы ПАО «ММК».
«Большинство коллективных договоров, срок действия которых истекал, были продлены. Однако это не значит, что они не обновились. Одним из основных достижений можно считать внесение в эти документы формулировки, которая закрепляет обязательства работодателя повышать уровень реального содержания зарплаты. Кроме того, в коллективные договоры вошли обновленные нормативы отраслевого тарифного соглашения, согласно которым минимальный размер заработной платы увеличен до 1,8 прожиточного минимума (ПМ)», — говорится в сообщении.
Другой важный пункт, который в обязательном порядке попадает в каждый коллективный договор, касается гарантий для доверенных лиц членов профсоюза. Теперь они не могут быть уволены по инициативе работодателя без предварительного согласия соответствующего выборного профсоюзного органа. Это станет дополнительной гарантией защиты для этой категории неосвобожденных общественников.
ООО «Шлаксервис», «ММК-право», «Абзаково», Детский оздоровительно-образовательный комплекс и Индустриальный парк — в этих организациях с 2020 года будут действовать совершенно новые коллективные договоры. Все эти документы уже прошли процедуры обсуждения, принятия и подписания.
В общем же итоге 18 документов из 32 претерпели изменения. Таким результатом в 2019 году завершилась колдоговорная кампания профсоюзной организации группы ПАО «ММК».
«Большинство коллективных договоров, срок действия которых истекал, были продлены. Однако это не значит, что они не обновились. Одним из основных достижений можно считать внесение в эти документы формулировки, которая закрепляет обязательства работодателя повышать уровень реального содержания зарплаты. Кроме того, в коллективные договоры вошли обновленные нормативы отраслевого тарифного соглашения, согласно которым минимальный размер заработной платы увеличен до 1,8 прожиточного минимума (ПМ)», — говорится в сообщении.
Другой важный пункт, который в обязательном порядке попадает в каждый коллективный договор, касается гарантий для доверенных лиц членов профсоюза. Теперь они не могут быть уволены по инициативе работодателя без предварительного согласия соответствующего выборного профсоюзного органа. Это станет дополнительной гарантией защиты для этой категории неосвобожденных общественников.
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