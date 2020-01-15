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Доля банков, потерявших капитал в ноябре 2019 года, выросла на 7%
15 январь 2020 (10:53)
УрБК, Москва, 15.01.2020. Доля банков, продемонстрировавших потерю капитала по итогам ноября 2019 года возросла — с 32,1% в октябре до 39,5%. Об этом говорится в исследовании рейтингового агентства «Эксперт РА».
Как отмечают аналитики «Эксперт РА», «отрицательная динамика собственных средств связана не столько с отражением новых потерь от реализации кредитного риска, сколько с операционной неэффективностью бизнес-моделей множества банков, доходность размещения средств которых ограничена неустойчивостью ресурсной базы и дефицитом качественных заемщиков в занимаемых ими рыночных нишах».
С сокращением величины активов в ноябре прошлого года столкнулись 42,1% кредитных организаций, что несколько лучше аналогичного показателя за октябрь (48,2%). «В первую очередь улучшение динамики связано с относительной стабилизацией привлеченных средств клиентов у ряда банков. Так, сравнивая ноябрь с октябрем, доля игроков, испытавших чистый месячный отток средств предприятий, сократилась с 55,3% до 44,8%», — говорится в пояснительной записке «Эксперт РА».
Кроме того, наблюдаемый в октябре рост просроченной задолженности корпоративных заемщиков продолжился, и средний по сектору уровень просрочки в банковских портфелях кредитов предприятиям за ноябрь увеличился на 10 базисных пунктов — до 5,4%. Средняя доля просроченной задолженности физических лиц в соответствующих кредитных портфелях, напротив, сократилась с 5,8 до 5,5%, что вкупе со снижением объемов новых выдач, по мнению аналитиков, подтверждает преждевременность опасений относительно перегрева рынка розничного кредитования.
Вместе с тем в ноябре 2019 года произошло ускорение темпов отзыва лицензий Центробанком РФ у проблемных кредитных организаций: за месяц с рынка было выведено 6 игроков.
Однако концентрация активов по десяти крупнейшим российским банкам по состоянию на 1 декабря 2019 года возросла с 75,56 до 75,67%, начиная отыгрывать свое октябрьское сокращение на 29 базисных пунктов.
При этом доля банков, столкнувшихся с чистым месячным оттоком средств населения, в ноябре прошлого года сократилась с 40,8% до 32,8% кредитных организаций, привлекающих соответствующие ресурсы.
«Стабилизацию динамики средств корпоративных клиентов можно объяснить типичной сезонностью, тогда как переток вкладчиков — физических лиц — в крупнейшие банки мог временно замедлиться по причине общего по рынку снижения ставок новых вкладов», — уточняют аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА».
Отметим, что на протяжении 9 месяцев 2019 года в России наблюдалась стагнация индекса здоровья банковского сектора.
Как отмечают аналитики «Эксперт РА», «отрицательная динамика собственных средств связана не столько с отражением новых потерь от реализации кредитного риска, сколько с операционной неэффективностью бизнес-моделей множества банков, доходность размещения средств которых ограничена неустойчивостью ресурсной базы и дефицитом качественных заемщиков в занимаемых ими рыночных нишах».
С сокращением величины активов в ноябре прошлого года столкнулись 42,1% кредитных организаций, что несколько лучше аналогичного показателя за октябрь (48,2%). «В первую очередь улучшение динамики связано с относительной стабилизацией привлеченных средств клиентов у ряда банков. Так, сравнивая ноябрь с октябрем, доля игроков, испытавших чистый месячный отток средств предприятий, сократилась с 55,3% до 44,8%», — говорится в пояснительной записке «Эксперт РА».
Кроме того, наблюдаемый в октябре рост просроченной задолженности корпоративных заемщиков продолжился, и средний по сектору уровень просрочки в банковских портфелях кредитов предприятиям за ноябрь увеличился на 10 базисных пунктов — до 5,4%. Средняя доля просроченной задолженности физических лиц в соответствующих кредитных портфелях, напротив, сократилась с 5,8 до 5,5%, что вкупе со снижением объемов новых выдач, по мнению аналитиков, подтверждает преждевременность опасений относительно перегрева рынка розничного кредитования.
Вместе с тем в ноябре 2019 года произошло ускорение темпов отзыва лицензий Центробанком РФ у проблемных кредитных организаций: за месяц с рынка было выведено 6 игроков.
Однако концентрация активов по десяти крупнейшим российским банкам по состоянию на 1 декабря 2019 года возросла с 75,56 до 75,67%, начиная отыгрывать свое октябрьское сокращение на 29 базисных пунктов.
При этом доля банков, столкнувшихся с чистым месячным оттоком средств населения, в ноябре прошлого года сократилась с 40,8% до 32,8% кредитных организаций, привлекающих соответствующие ресурсы.
«Стабилизацию динамики средств корпоративных клиентов можно объяснить типичной сезонностью, тогда как переток вкладчиков — физических лиц — в крупнейшие банки мог временно замедлиться по причине общего по рынку снижения ставок новых вкладов», — уточняют аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА».
Отметим, что на протяжении 9 месяцев 2019 года в России наблюдалась стагнация индекса здоровья банковского сектора.
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