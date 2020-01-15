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Депутаты Заксобрания Свердловской области рассмотрят вопрос размещения полигонов ТКО

УрБК, Екатеринбург, 15.01.2020. Депутаты Законодательного собрания Свердловской области рассмотрят вопрос размещения полигонов ТКО. Мероприятие состоится 25 февраля в рамках правительственного часа.



Решение о рассмотрении на заседании парламента вопроса о строительстве в Свердловской области полигонов размещения твердых коммунальных отходов было принято на совещании председателя Заксобрания Людмилы Бабушкиной, сообщили в пресс-службе регионального парламента.



Большое количество обращений граждан поступает по размещению в муниципальных образованиях полигонов ТКО. И в первую очередь это касается Екатеринбурга, отметил зампред Заксобрания Михаил Клименко.



Параллельно комитет по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды Заксобрания провел работу по изучению обращений граждан на тему строительства полигонов размещения ТКО, а также мусоросортировочных и мусороперерабатывающих заводов на территории Свердловской области.



Решено, что этот вопрос будет включен в повестку заседания Заксобрания 25 февраля в рамках правительственного часа.

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