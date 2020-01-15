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ФОМ: 83% россиян считают необходимым сделать 31 декабря выходным днем

УрБК, Москва, 15.01.2020. По данным опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ), 83% россиян считают, что 31 декабря следует сделать выходным днем. Об этом сообщает РИА «Новости».



Наперекор данному мнению выступили лишь 10% участников опроса, 7% респондентов затруднились дать ответ.



По данным опроса, более половины участников, а именно 54%, одобряют продолжительные новогодние праздники. Против высказались 35%, а 11% затруднились с выбором ответа.



Респонденты, давшие положительный ответ, считают, что длительный отдых в период новогодних праздников необходим, так как для многих это является традицией и позволяет провести больше времени с родными и близкими.



Участники опроса, которые дали отрицательный ответ, напротив, считают, что затянувшиеся праздники лишь ведут к пьянству и финансовым потерям. Некоторые из них уверены, что для отдыха им нужно гораздо меньше времени.



Опрос проводился 11-12 января 2020 года в 104 населенных пунктах 53 субъектов РФ. В нем приняли участие более 1,5 тыс. респондентов старше 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

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