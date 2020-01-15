Новости дня

Журнал «Металлоснабжение и сбыт» признал ММК лучшим российским производителем плоского проката

УрБК, Екатеринбург, 15.01.2020. Ведущий отраслевой журнал «Металлоснабжение и сбыт» признал Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) лучшим производителем плоского проката в РФ по итогам рейтинга за II полугодие 2019 года. Об этом сообщает Управление информации и общественных связей ММК.



«Благодаря запущенным в работу за два последних десятилетия высокопроизводительным прокатным комплексам, ориентированным на выпуск высококачественного плоского проката в наиболее маржинальных сегментах рынка, компания лидирует в производстве как горячекатаного, так и холоднокатаного проката (на долю комбината приходится треть холоднокатаной продукции в российской черной металлургии)», — говорится в сообщении.



Помимо этого, компания удерживает первое место в разделе рейтинга, посвященном производителям оцинкованного и окрашенного металла. ММК уделяет большое внимание развитию производства этих видов продукции: в настоящее время на комбинате действуют три агрегата непрерывного горячего цинкования (АНГЦ) и два агрегата нанесения полимерных покрытий. Кроме того, в комплекс стана 2000 холодной прокатки входят комбинированный агрегат непрерывного отжига/горячего оцинкования и АНГЦ. Также компания лидирует на рынке белой жести.



«ММК постоянно работает над расширением сортамента: так, благодаря производственным возможностям входящего в Группу ММК ООО «ММК-Лысьвенский металлургический завод», комбинат расширил сортаментную линейку продукции с покрытием за счет электрооцинкованного проката и премиальных видов проката с полимерным покрытием, выпускаемых под брендами SteelArt и «Муар». Это металлопрокат с трехслойным полимерным покрытием, который точно воспроизводит структуру и фактуру натуральных материалов: камня, дерева, кирпича и т.д., обеспечивая при этом легкость и более низкую стоимость монтажа», — сообщили в пресс-службе ММК.



Помимо этого, в рейтинг журнала «Металлоснабжение и сбыт» по итогам II полугодия 2019 года вошли еще две компании Группы ММК. Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» вошел в тройку лидеров среди производителей метизной продукции, а ООО «Торговый дом ММК» удерживает вторую строчку в списке лучших торговых домов металлургических комбинатов.



Рейтинг лучших российских производителей и трейдеров продукции из черных и цветных металлов за II полугодие 2019 года составлен на основе анкет, полученных от покупателей металлопродукции, результатов опроса экспертов рынка металлов, а также комплексного анализа деятельности компаний. При определении лучших компаний учитывались следующие критерии: динамика развития бизнеса, объемы поставок, уровень сервисного обслуживания, качество продукции, надежность поставщика в части выполнения договорных обязательств, открытость в предоставлении информации.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">15 январь 2020 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 09:05</span><br /><strong>Журнал «Металлоснабжение и сбыт» признал ММК лучшим российским производителем плоского проката</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 15.01.2020. Ведущий отраслевой журнал «Металлоснабжение и сбыт» признал Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) лучшим производителем плоского проката в РФ по итогам рейтинга за II полугодие 2019 года. Об этом сообщает Управление информации и общественных связей ММК.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068092540-zhurnal-metallosnabzhenie-i-sbyt-priznal-mmk-luchshim-rossiyskim-proizvoditelem-ploskogo-prokata.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: