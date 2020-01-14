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Группа ЧТПЗ поставила заказчику котельные трубы со специальными свойствами

УрБК, Екатеринбург, 14.01.2020. Группа ЧТПЗ поставила Таганрогскому котлостроительному заводу «Красный котельщик» (входит в компанию «НордЭнергоГрупп») длинномерные холоднодеформированные котельные трубы со специальными свойствами. Об этом сообщает пресс-служба уральского предприятия.



Продукция предназначена для изготовления паровых котлов и трубопроводов теплоэлектростанции «Ударная» в городе Тамань (Краснодарский край). Объем партии составил 300 т.



«Продукция производства Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ, входит в Группу ЧТПЗ) позволяет обеспечить безопасность и надежность работы котельного оборудования теплоэлектростанции благодаря улучшенным характеристикам. В соответствии с требованиями завода «Красный котельщик», на поверхности труб длиной от 18,5 до 21,2 метра до минимального значения снижено магнитное поле, которое возникает в процессе изготовления продукции и в дальнейшем оказывает негативное влияние на качество сварного шва паровых котлов и трубопроводов», — говорится в сообщении.



«Группа ЧТПЗ обладает успешным опытом поставок труб для международных проектов в сфере энергетики. Компания развивает продуктовую линейку котельных труб с акцентом на продукцию, которая эффективно решает задачи клиента. Доля Группы ЧТПЗ на российском рынке холоднодеформированных труб составляет более 55%», — отметил коммерческий директор Группы ЧТПЗ Денис Приходько.



Теплоэлектростанция «Ударная», строительство которой запланировано на 2019-2021 годы, будет способствовать уменьшению энергодефицита в Краснодарском крае. Ранее Группа ЧТПЗ поставляла продукцию для Амурской, Приморской, Прегольской, Калининградской теплоэлектростанций и теплоэлектростанции «Лонг Фу-1» (Вьетнам).

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