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Официальный курс доллара США вырос на 47 коп., евро — на 61 коп.
14 январь 2020 (14:48)
УрБК, Москва, 14.01.2020. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 15 января 2020 года. Курс долл. США вырос на 47 коп. до 61,41 руб., евро — на 61 коп. до 68,42 руб.
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