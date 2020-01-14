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По прогнозам Счетной палаты, рост ВВП в России в 2020 году составит около 1,5%

14 январь 2020 (12:56)

УрБК, Москва, 14.01.2020. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин прогнозирует рост ВВП около 1,5% или даже меньше. При этом Минэкономразвития оценивало этот показатель в 1,7%.

«В 2020 году, я думаю, темпы роста опять будут чуть-чуть ниже, чем взято правительством — около 1,5% или даже меньше. На 2020 год правительство снизило прогноз до 1,7%, хотя первоначально раньше предполагалось, что будет 2%. То есть темпы пока сохраняются низкими», — сказал Алексей Кудрин в интервью РИА «Новости».

Также глава Счетной палаты отметил, что по итогам 2019 года рост ВВП не будет превышать 1%.
«Возможно, он все-таки выйдет на 1,2% или 1,3%, как планировало правительство, но это будет существенное сокращение темпов роста по сравнению с 2018 годом, когда было 2,5%», — добавил Алексей Кудрин.

По его словам, экономика РФ испытывает трудности, которые замедляют темп ее роста. Основной проблемой был назван человеческий фактор, а именно демографические проблемы и низкая производительность труда.

Глава Счетной палаты считает, что больших объемов производства при сокращении населения возможно добиваться за счет роста производительности труда.

«И это тоже проблема — будет ли производительность такой высокой?» — отметил Алексей Кудрин.

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