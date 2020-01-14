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«ММК-МЕТИЗ» стал призером конкурса «Лучший социально ответственный работодатель года»

УрБК, Магнитогорск, 14.01.2020. Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» (входит в Группу ММК) стал призером областного конкурса «Лучший социально ответственный работодатель года». Об этом сообщает Управление информации и общественных связей Магнитогорского металлургического комбината.



Церемония награждения победителей и призеров областного конкурса «Лучший социально ответственный работодатель года» и регионального этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» состоялась в Федерации профсоюзов Челябинской области после заседания областной трехсторонней комиссии.



В конкурсах приняли участие предприятия и организации бюджетной и внебюджетной сферы. Среди призеров конкурса «Лучший социально ответственный работодатель года» — ОАО «ММК-МЕТИЗ», которое заняло второе место в номинации «Развитие колдоговорного регулирования».



«Коллективный договор «ММК-МЕТИЗ» — один из главных гарантов социально-экономического обеспечения работников завода. За качество и полноту содержания он неоднократно отмечался в числе лучших в области и отрасли. Коллективный договор является отражением социального партнерства, на принципах которого строится взаимодействие профсоюзной организации и администрации предприятия. «ММК-МЕТИЗ» несколько лет удерживает позиции по зарплате в пятерке лидеров среди предприятий ГМК области. В соответствии с колдоговором работникам ежегодно индексируется заработная плата на 5%. За два с половиной года средняя зарплата на заводе выросла на 11,1% при инфляции в области — 8,3%, обеспечивая реальный рост уровня оплаты труда. В I полугодии 2019 года средняя зарплата в коллективе, по данным мониторинга областного комитета ГМПР, составила 48 тыс. 178 руб.», — говорится в сообщении.



Еще одной особенностью коллективного договора предприятия является наличие социальных льгот и гарантий в отдыхе и оздоровлении работников и членов их семей, меры защиты материнства и детства, забота о ветеранах завода, возможность получения дополнительных выплат и социальных оплачиваемых отпусков. Предприятие также известно многочисленными конкурсами, мотивирующими работников на производительный труд и общественную активность.

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