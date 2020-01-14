Новости дня

Свердловский арбитраж признал банкротом НПТД «Чистый город»

УрБК, Екатеринбург, 14.01.2020. Арбитражный суд Свердловской области признал банкротом ООО «Научно-производственный торговый дом (НПТД) «Чистый город» (Екатеринбург) банкротом. Об этом сообщается в материалах арбитража.



«Признать общество с ограниченной ответственностью «НПТД «Чистый город» банкротом, открыть конкурсное производство сроком на шесть месяцев, до 29 июня 2020 года», — говорится в судебном решении.



Заявление о банкротстве ООО «НПТД «Чистый город» подало территориальное подразделение ФНС России. Общая сумма исковых требований превышает 100 млн руб.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">14 январь 2020 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 11:55</span><br /><strong>Свердловский арбитраж признал банкротом НПТД «Чистый город»</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 14.01.2020. Арбитражный суд Свердловской области признал банкротом ООО «Научно-производственный торговый дом (НПТД) «Чистый город» (Екатеринбург) банкротом. Об этом сообщается в материалах арбитража.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068092515-sverdlovskiy-arbitrazh-priznal-bankrotom-nptd-chistyy-gorod.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: