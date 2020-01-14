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Свердловский арбитраж признал банкротом НПТД «Чистый город»
14 январь 2020 (11:55)
УрБК, Екатеринбург, 14.01.2020. Арбитражный суд Свердловской области признал банкротом ООО «Научно-производственный торговый дом (НПТД) «Чистый город» (Екатеринбург) банкротом. Об этом сообщается в материалах арбитража.
«Признать общество с ограниченной ответственностью «НПТД «Чистый город» банкротом, открыть конкурсное производство сроком на шесть месяцев, до 29 июня 2020 года», — говорится в судебном решении.
Заявление о банкротстве ООО «НПТД «Чистый город» подало территориальное подразделение ФНС России. Общая сумма исковых требований превышает 100 млн руб.
«Признать общество с ограниченной ответственностью «НПТД «Чистый город» банкротом, открыть конкурсное производство сроком на шесть месяцев, до 29 июня 2020 года», — говорится в судебном решении.
Заявление о банкротстве ООО «НПТД «Чистый город» подало территориальное подразделение ФНС России. Общая сумма исковых требований превышает 100 млн руб.
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