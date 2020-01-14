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Воспитанники секции греко-римской борьбы, подшефной компании «ФОРЭС», стали призерами международных соревнований
14 январь 2020 (11:27)
УрБК, Екатеринбург, 14.01.2020. Воспитанники секции греко-римской борьбы, которую поддерживает Каменск-Уральское подразделение ООО «ФОРЭС», завоевали бронзовые медали на международном турнире. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Соревнования прошли с 9 по 12 января в городе Бердске Новосибирской области. Владимир Шевяков и Кирилл Черемных заняли третьи места среди борцов 2003-2004 годов рождения.
«В состязаниях участвовали почти 300 спортсменов из России и стран ближнего зарубежья — Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана. Международный турнир по греко-римской борьбе, посвященный памяти Героя социалистического труда Льва Максимова, прошел в этом году в 41-й раз. Каменские борцы ранее уже занимали на нем призовые места. Так, два года назад два воспитанника местной спортивной секции также вернулись с бронзовыми медалями», — говорится в сообщении.
Владимир Шевяков и Кирилл Черемных тренировались в каменской секции по греко-римской борьбе шесть лет. Сейчас молодые люди учатся в Челябинском колледже физической культуры.
Каменск-Уральское подразделение компании «ФОРЭС» оказывает регулярную поддержку местной секции греко-римской борьбы. Только за десять месяцев 2019 года было выделено почти 400 тыс. руб. В секции сделали ремонт, обновили инвентарь, форму воспитанников. При поддержке компании борцы смогли принять участие в областных и всероссийских соревнованиях.
Соревнования прошли с 9 по 12 января в городе Бердске Новосибирской области. Владимир Шевяков и Кирилл Черемных заняли третьи места среди борцов 2003-2004 годов рождения.
«В состязаниях участвовали почти 300 спортсменов из России и стран ближнего зарубежья — Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана. Международный турнир по греко-римской борьбе, посвященный памяти Героя социалистического труда Льва Максимова, прошел в этом году в 41-й раз. Каменские борцы ранее уже занимали на нем призовые места. Так, два года назад два воспитанника местной спортивной секции также вернулись с бронзовыми медалями», — говорится в сообщении.
Владимир Шевяков и Кирилл Черемных тренировались в каменской секции по греко-римской борьбе шесть лет. Сейчас молодые люди учатся в Челябинском колледже физической культуры.
Каменск-Уральское подразделение компании «ФОРЭС» оказывает регулярную поддержку местной секции греко-римской борьбы. Только за десять месяцев 2019 года было выделено почти 400 тыс. руб. В секции сделали ремонт, обновили инвентарь, форму воспитанников. При поддержке компании борцы смогли принять участие в областных и всероссийских соревнованиях.
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