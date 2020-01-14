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Госдума приостановила принятие законопроекта по сбору биометрии банками
14 январь 2020 (11:04)
УрБК, Москва, 14.01.2020. В Госдуме РФ приостановлено принятие законопроекта по сбору биометрических данных россиян. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Как уточняет «Коммерсантъ», в этом году принятия кардинальных решений по использованию биометрии не ожидается.
«Мы приостановили его принятие, хотя Банк России настаивал на скорейшем принятии, в связи с тем, что аккуратно стараемся относиться к принятию цифровых законов», — заявил Анатолий Аксаков.
При этом он подчеркнул, что данный вопрос требует особого подхода, поскольку связан с защитой прав граждан, их персональных данных, а также с защитой бизнеса.
Напомним, что в июле прошлого года Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, разрешающий банкам собирать биометрические данные своих клиентов. Фактически сбор биометрических данных (фотография лица и запись образца голоса) начался в банках в июле 2018 года. Согласно плану ЦБ, до конца 2019 года 100% офисов кредитно-финансовых организаций должны были начать работу в этом направлении. Однако недавно стало известно, что сбор биометрических данных россиян осуществляется менее чем в 40% банковских офисов.
По словам председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, процесс сбора биометрии у клиентов дорогостоящий для кредитных организаций, поэтому надо сначала проконсультироваться с рынком.
Как уточняет «Коммерсантъ», в этом году принятия кардинальных решений по использованию биометрии не ожидается.
«Мы приостановили его принятие, хотя Банк России настаивал на скорейшем принятии, в связи с тем, что аккуратно стараемся относиться к принятию цифровых законов», — заявил Анатолий Аксаков.
При этом он подчеркнул, что данный вопрос требует особого подхода, поскольку связан с защитой прав граждан, их персональных данных, а также с защитой бизнеса.
Напомним, что в июле прошлого года Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, разрешающий банкам собирать биометрические данные своих клиентов. Фактически сбор биометрических данных (фотография лица и запись образца голоса) начался в банках в июле 2018 года. Согласно плану ЦБ, до конца 2019 года 100% офисов кредитно-финансовых организаций должны были начать работу в этом направлении. Однако недавно стало известно, что сбор биометрических данных россиян осуществляется менее чем в 40% банковских офисов.
По словам председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, процесс сбора биометрии у клиентов дорогостоящий для кредитных организаций, поэтому надо сначала проконсультироваться с рынком.
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