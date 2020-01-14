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Счетная палата оценила объем воровства из федерального бюджета России в пределах 2-3 млрд рублей в год
14 январь 2020 (09:46)
УрБК, Москва, 14.01.2020. Счетная палата оценивает объем воровства из федерального бюджета России в пределах 2-3 млрд руб. в год. Об этом в интервью РИА «Новости» сообщил глава ведомства Алексей Кудрин.
«По уголовным делам — это от силы до 2-3 млрд руб. в год, как правило, даже меньше», — сказал он, отвечая на вопрос об объемах воровства бюджетных денег в России.
При этом общий объем финансовых нарушений, которые выявляют аудиторы, по словам Алексея Кудрина, исчисляется сотнями миллиардов рублей.
«Например, за 2019 год мы выявили таких нарушений примерно на 804 млрд руб. Но примерно треть из них — нарушения бухгалтерского учета. Их исправляют по ходу проверок. Еще треть — это нарушения процедур закупок, которые не являются уголовными преступлениями», — добавил глава Счетной палаты.
По его словам, аудиторы будут постепенно переходить от поиска финансовых нарушений к выявлению системных проблем в финансовой сфере, то есть увеличивать долю так называемого стратегического аудита.
«Это не значит, что мы отойдем от поиска и анализа финансовых нарушений. Надеюсь, даже расширим это направление за счет применения цифровых методов анализа. Мы поставим для себя такой KPI — больше влиять на ситуацию в стране через разрешение системных проблем. И к середине этого года построим новую модель управления Счетной палатой», — заявил Алексей Кудрин.
«По уголовным делам — это от силы до 2-3 млрд руб. в год, как правило, даже меньше», — сказал он, отвечая на вопрос об объемах воровства бюджетных денег в России.
При этом общий объем финансовых нарушений, которые выявляют аудиторы, по словам Алексея Кудрина, исчисляется сотнями миллиардов рублей.
«Например, за 2019 год мы выявили таких нарушений примерно на 804 млрд руб. Но примерно треть из них — нарушения бухгалтерского учета. Их исправляют по ходу проверок. Еще треть — это нарушения процедур закупок, которые не являются уголовными преступлениями», — добавил глава Счетной палаты.
По его словам, аудиторы будут постепенно переходить от поиска финансовых нарушений к выявлению системных проблем в финансовой сфере, то есть увеличивать долю так называемого стратегического аудита.
«Это не значит, что мы отойдем от поиска и анализа финансовых нарушений. Надеюсь, даже расширим это направление за счет применения цифровых методов анализа. Мы поставим для себя такой KPI — больше влиять на ситуацию в стране через разрешение системных проблем. И к середине этого года построим новую модель управления Счетной палатой», — заявил Алексей Кудрин.
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