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Алексей Бирюлин: Землю под многоэтажное строительство в частном секторе застройщики будут выкупать по рыночным ценам

УрБК, Екатеринбург, 13.01.2020. Администрация Екатеринбурга раскрыла планы по освоению территорий частного сектора, которые отведены под многоэтажную застройку. Речь идет о целом ряде кварталов вдоль улицы Металлургов, на Уралмаше и в Юго-Западном районе города.



По словам Алексея Бирюлина, проект носит долговременный характер. Планы по строительству высотных домов на месте районов с частным малоэтажным жильем были отражены в генплане города, утвержденном в 2004 году. Эти проекты нашли свое отражение в новом генплане до 2035 года.



При этом расселять существующие кварталы частного сектора будут сами будущие застройщики. Земля будет выкупаться у нынешних собственников на рыночных условиях. Никаких изъятий земель под муниципальные нужды администрацией города не предусматривается. Бюджетные средства на это тратиться не будут.



«Жители этих районов могут быть спокойны — никакого выселения, выкупа земли и домов против их воли не будет. Никаких правовых оснований для этого нет. Все вопросы будут решаться в прямом диалоге застройщика, когда он появится, и собственников, на рыночных условиях. Застройщик предложит свою цену, и собственники на нее согласятся или не согласятся», — сообщил в ходе брифинга заместитель главы Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования Алексей Бирюлин.

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