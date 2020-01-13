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В Челябинской области пресекли незаконный ввоз на территорию России 140 тонн мандаринов
13 январь 2020 (18:01)
УрБК, Челябинск, 13.01.2020. В Челябинской области с начала года предотвратили девять попыток незаконного ввоза растительной продукции, следовавшей в РФ из Республики Казахстан, сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.
«156 т растительной продукции (15 т винограда, 140 т мандаринов, 1 т крупы рисовой) происхождением Республика Казахстан и Исламская Республика Пакистан следовали в регионы РФ с нарушением законодательства в области обеспечения карантина растений», — говорится в сообщении.
В соответствии с требованиями карантинного законодательства, ввоз данной продукции высокого фитосанитарного риска на территорию РФ был запрещен, выданы предписания на возврат грузов, а виновные лица привлечены к административной ответственности по статье 10.2 КоАП РФ за нарушение порядка ввоза.
Причинами возврата подкарантинной продукции стали: отсутствие фитосанитарного сертификата (1 случай); информация в фитосанитарных сертификатах не соответствовала информации в перевозочных документах (4 случая); нарушение решения совета Евразийской экономической комиссии № 157 от 30.11.2016 г. в части маркировки продукции (4 случая).
«156 т растительной продукции (15 т винограда, 140 т мандаринов, 1 т крупы рисовой) происхождением Республика Казахстан и Исламская Республика Пакистан следовали в регионы РФ с нарушением законодательства в области обеспечения карантина растений», — говорится в сообщении.
В соответствии с требованиями карантинного законодательства, ввоз данной продукции высокого фитосанитарного риска на территорию РФ был запрещен, выданы предписания на возврат грузов, а виновные лица привлечены к административной ответственности по статье 10.2 КоАП РФ за нарушение порядка ввоза.
Причинами возврата подкарантинной продукции стали: отсутствие фитосанитарного сертификата (1 случай); информация в фитосанитарных сертификатах не соответствовала информации в перевозочных документах (4 случая); нарушение решения совета Евразийской экономической комиссии № 157 от 30.11.2016 г. в части маркировки продукции (4 случая).
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