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Доля строящегося жилья в РФ с использованием счетов эскроу достигла 26%
13 январь 2020 (18:00)
На 1 января доля строящегося жилья в России с использованием счетов эскроу достигла 26%. Об этом сообщает пресс-служба госкомпании «ДОМ.РФ».
«В сегменте крупных девелоперов по новой схеме строится 26% проектов. Такой же процент использования счетов эскроу и у малых застройщиков. В группе средних строительных компаний эскроу задействованы в 26,5% проектов. В начале декабря доля проектов со счетами эскроу составляла в среднем лишь 21%», — говорится в сообщении.
Еще 68,4 млн кв. м. жилья возводится по старым правилам, 96% этих жилых комплексов застройщики планируют ввести в эксплуатацию в ближайшие три года.
«В сегменте крупных девелоперов по новой схеме строится 26% проектов. Такой же процент использования счетов эскроу и у малых застройщиков. В группе средних строительных компаний эскроу задействованы в 26,5% проектов. В начале декабря доля проектов со счетами эскроу составляла в среднем лишь 21%», — говорится в сообщении.
Еще 68,4 млн кв. м. жилья возводится по старым правилам, 96% этих жилых комплексов застройщики планируют ввести в эксплуатацию в ближайшие три года.
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