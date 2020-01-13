В Академическом районе Екатеринбурга в прошлом году ввели в эксплуатацию 210 тыс. кв. метров жилья

УрБК, Екатеринбург, 13.01.2020. В Свердловской области в прошлом году ввели в эксплуатацию 2,39 млн кв. м. жилья. Об этом сообщает региональный департамент информационной политики.Существенный вклад в строительство жилья вносят районы комплексной застройки Екатеринбурга — районы Академический и Солнечный.«По предварительным данным, в 2019 году в обоих районах построено почти на 40 тыс. кв. м. больше (это примерно по четыре 20-этажных «свечки»), чем в предыдущий год: в Академическом — 210 тыс. кв. м., в Солнечном — 89 тыс. кв. м.», — говорится в сообщении.«Для того, чтобы помочь застройщикам в Свердловской области, принимается целый ряд мер по стимулированию программ жилищного строительства. Так, по поручению губернатора мы ведем работу по привлечению федеральных средств для софинансирования социальных и инфраструктурных объектов в районах комплексной застройки. В 2019 году на эти цели направлено около 2,5 млрд руб., в том числе 1,7 млрд руб. из федерального бюджета, 720 млн руб. — из областного и почти 60 млн руб. из бюджета Екатеринбурга», — рассказал министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков.Благодаря такой помощи в Академическом построен детский сад на 250 мест. Здесь же возводится средняя общеобразовательная школа на 1 тыс. 200 мест, которая будет сдана в августе 2021 года. В Солнечном началось строительство школы на тысячу мест по улице Чемпионов, ожидается, что она будет сдана следующим летом. Идут работы по развитию улично-дорожной сети районов.Застройку Академического района в рамках проекта комплексного освоения территории осуществляет АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое».