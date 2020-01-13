Новости дня

Компания «Промвзрыв» в Златоусте оштрафована на 200 тыс. рублей за осуществление деятельности без лицензии

УрБК, Златоуст, 13.01.2020. ООО «Промвзрыв» оштрафовано за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии по постановлению Златоустовского транспортного прокурора.



Как установила прокуратура, ООО «Промвзрыв» проводило работы по погрузке, разгрузке аммиачной селитры на железнодорожных путях необщего пользования без специального разрешения (лицензии).



По данному факту в отношении общества прокурором возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 14.1.2 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии».



Постановлением Златоустовского городского суда юрлицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 200 тыс. руб. Постановление суда вступило в законную силу, срок добровольного исполнения административного наказания не истек.



Деятельность коммерческой организации приостановлена до получения в Федеральной службе по надзору в сфере транспорта лицензии на осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">13 январь 2020 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 16:13</span><br /><strong>Компания «Промвзрыв» в Златоусте оштрафована на 200 тыс. рублей за осуществление деятельности без лицензии</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Златоуст, 13.01.2020. ООО «Промвзрыв» оштрафовано за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии по постановлению Златоустовского транспортного прокурора.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068092497-kompaniya-promvzryv-v-zlatouste-oshtrafovana-na-200-tys-rubley-za-osuschestvlenie-deyatelnosti-bez-licenzii.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: