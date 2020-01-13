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Компания «Промвзрыв» в Златоусте оштрафована на 200 тыс. рублей за осуществление деятельности без лицензии
13 январь 2020 (16:13)
УрБК, Златоуст, 13.01.2020. ООО «Промвзрыв» оштрафовано за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии по постановлению Златоустовского транспортного прокурора.
Как установила прокуратура, ООО «Промвзрыв» проводило работы по погрузке, разгрузке аммиачной селитры на железнодорожных путях необщего пользования без специального разрешения (лицензии).
По данному факту в отношении общества прокурором возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 14.1.2 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии».
Постановлением Златоустовского городского суда юрлицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 200 тыс. руб. Постановление суда вступило в законную силу, срок добровольного исполнения административного наказания не истек.
Деятельность коммерческой организации приостановлена до получения в Федеральной службе по надзору в сфере транспорта лицензии на осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
Как установила прокуратура, ООО «Промвзрыв» проводило работы по погрузке, разгрузке аммиачной селитры на железнодорожных путях необщего пользования без специального разрешения (лицензии).
По данному факту в отношении общества прокурором возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 14.1.2 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии».
Постановлением Златоустовского городского суда юрлицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 200 тыс. руб. Постановление суда вступило в законную силу, срок добровольного исполнения административного наказания не истек.
Деятельность коммерческой организации приостановлена до получения в Федеральной службе по надзору в сфере транспорта лицензии на осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
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