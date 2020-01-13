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Универсиаду в Екатеринбурге переименуют во Всемирные университетские игры

13 январь 2020 (15:38)

УрБК, Екатеринбург, 13.01.2020. Международная федерация студенческого спорта (FISU) приняла решение изменить бренд, под которым проходят зимние и летние Универсиады. Теперь соревнования будут называться Всемирные университетские игры, говорится в сообщении FISU.

«Наряду с новым логотипом FISU официально приняла новую систему наименования спортивных мероприятий под своей эгидой. Универсиады как летние, так и зимние отныне будут называться Всемирными университетскими играми», — говорится в заявлении.

Отметим, что Всемирные университетские игры состоятся в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года. Соревновательная программа подразумевает проведение состязаний по 15 обязательным и 3 дополнительным видам спорта, в ходе которых будет разыграно 246 комплектов медалей.

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