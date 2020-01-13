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МЭР упростило доступ к льготным кредитам для малого и среднего бизнеса

УрБК, Москва, 13.01.2020. Минэкономразвития РФ расширило программу льготного кредитования для малых и средних предприятий (МСП). С нового 2020 года данные компании смогут рефинансировать свои старые кредиты под 8,5% годовых, а также получить новые займы по упрощенной схеме под 9,95% годовых вне зависимости от вида деятельности и наличия задолженности по налогам.



Как сообщает «Коммерсантъ», заемщиками по программе льготного кредитования смогут стать и самозанятые граждане. Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов обещал, что в 2020 году им будут предоставлены все меры поддержки, действующие для МСП.



В МЭР пояснили, что изменения в программу призваны расширить доступ бизнеса к кредитам. Для банков же документ предусматривает возможность секьюритизации МСП-кредитов за счет выпуска облигаций.



По мнению экспертов, данные меры должны привлечь бизнес к кредитованию и обеспечить выполнение целей нацпроекта по малому бизнесу — в 2019 году достичь плановых показателей ведомству не удалось.



Напомним, что программа льготного кредитования предусмотрена нацпроектом по поддержке малого бизнеса и в нынешней версии действует с февраля 2019 года — по ней субъекты МСП могут получить займы со ставкой, не превышающей 8,5% годовых, на пополнение оборотных средств (от 500 тыс. до 500 млн руб. на срок до трех лет) и на инвестиционные цели (от 500 тыс. до 2 млрд руб. на срок до десяти лет).



Ранее сообщалось, что на финансовую поддержку малого и среднего бизнеса за счет льготного кредитования и выдачи гарантий предусмотрено 1,12 трлн руб. Между тем, по словам главы Минфина Антона Силуанова, были задействованы лишь 750 млрд руб., при этом план по гарантиям был перевыполнен более чем в два раза (280 млрд руб. при целевом показателе в 120 млрд руб.).

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