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Почти 60% россиян прогнозируют напряженный год для российской экономики
13 январь 2020 (13:32)
УрБК, Москва, 13.01.2020. 45% опрошенных россиян считают, что текущий 2020 год будет «скорее напряженным» для экономики РФ. Об этом говорится в исследовании «Левада-центра».
Еще 12% полагают, что год будет «определенно напряженным».
31% опрошенных граждан прогнозируют спокойный год для экономики РФ. Из них 26% считают, что 2020-й будет «определенно спокойным», 5% — «определенно напряженным». 12% россиян затруднились с ответом.
Еще 12% полагают, что год будет «определенно напряженным».
31% опрошенных граждан прогнозируют спокойный год для экономики РФ. Из них 26% считают, что 2020-й будет «определенно спокойным», 5% — «определенно напряженным». 12% россиян затруднились с ответом.
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