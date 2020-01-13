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Девять сотрудников ПНТЗ получили государственные награды

УрБК, Екатеринбург, 13.01.2020. Девять работников Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ, входит в Группу ЧТПЗ) получили государственные награды за заслуги в области металлургии, многолетнюю добросовестную работу и достигнутые трудовые успехи. Соответствующие указы подписал президент РФ Владимир Путин.



Как сообщает пресс-служба Группы ЧТПЗ, почетного звания «Заслуженный металлург Российской Федерации» удостоились четверо новотрубников — руководитель комплекса по производству бесшовных труб Виталий Верт, бригадир трубопрокатного цеха Зинатулла Вахитов, вальцовщик стана горячего проката труб Сергей Крашенинин и вальцовщик стана холодного проката труб трубоволочильного цеха Валерий Кульнев.



Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени награжден начальник участка трубопрокатного цеха ПНТЗ Владимир Старогородцев, а медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени — волочильщик труб Василий Глухарев, слесарь-ремонтник Яков Ковалев, мастер по ремонту оборудования Дмитрий Сазонов и машинистка крана Марина Чусова.



«Награжденные белые металлурги — специалисты высочайшего уровня, которые стремятся к непрерывному совершенствованию производства, повышению его безопасности и конкурентоспособности на мировом рынке. Признание достижений сотрудников на государственном уровне — повод для гордости за их значимый вклад в развитие металлургической отрасли России. Поздравляю коллег с заслуженными наградами!» — отметил управляющий директор Первоуральского новотрубного завода Алексей Дронов.



За последние пять лет государственных наград удостоены 39 работников ПНТЗ. Почетное звание «Заслуженный металлург Российской Федерации» присвоено восьми сотрудникам предприятия, а медали ордена «За заслуги перед Отечеством» удостоились 25 человек.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">13 январь 2020 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 13:13</span><br /><strong>Девять сотрудников ПНТЗ получили государственные награды</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 13.01.2020. Девять работников Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ, входит в Группу ЧТПЗ) получили государственные награды за заслуги в области металлургии, многолетнюю добросовестную работу и достигнутые трудовые успехи. Соответствующие указы подписал президент РФ Владимир Путин.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068092486-devyat-sotrudnikov-pntz-poluchili-gosudarstvennye-nagrady.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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