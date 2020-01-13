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Девять сотрудников ПНТЗ получили государственные награды

13 январь 2020 (13:13)

УрБК, Екатеринбург, 13.01.2020. Девять работников Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ, входит в Группу ЧТПЗ) получили государственные награды за заслуги в области металлургии, многолетнюю добросовестную работу и достигнутые трудовые успехи. Соответствующие указы подписал президент РФ Владимир Путин.

Как сообщает пресс-служба Группы ЧТПЗ, почетного звания «Заслуженный металлург Российской Федерации» удостоились четверо новотрубников — руководитель комплекса по производству бесшовных труб Виталий Верт, бригадир трубопрокатного цеха Зинатулла Вахитов, вальцовщик стана горячего проката труб Сергей Крашенинин и вальцовщик стана холодного проката труб трубоволочильного цеха Валерий Кульнев.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени награжден начальник участка трубопрокатного цеха ПНТЗ Владимир Старогородцев, а медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени — волочильщик труб Василий Глухарев, слесарь-ремонтник Яков Ковалев, мастер по ремонту оборудования Дмитрий Сазонов и машинистка крана Марина Чусова.

«Награжденные белые металлурги — специалисты высочайшего уровня, которые стремятся к непрерывному совершенствованию производства, повышению его безопасности и конкурентоспособности на мировом рынке. Признание достижений сотрудников на государственном уровне — повод для гордости за их значимый вклад в развитие металлургической отрасли России. Поздравляю коллег с заслуженными наградами!» — отметил управляющий директор Первоуральского новотрубного завода Алексей Дронов.

За последние пять лет государственных наград удостоены 39 работников ПНТЗ. Почетное звание «Заслуженный металлург Российской Федерации» присвоено восьми сотрудникам предприятия, а медали ордена «За заслуги перед Отечеством» удостоились 25 человек.

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