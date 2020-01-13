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Через шесть лет в России могут закончиться полигоны для захоронения ТБО

УрБК, Москва, 13.01.2020. Через шесть лет в России могут закончиться полигоны для захоронения твердых бытовых отходов (ТБО) — к такому выводу пришли аудиторы Счетной палаты РФ по итогам проверки нацпроекта «Экология». Соответствующие выводы приведены в материалах ведомства на официальном сайте.



Аудиторы Счетной палаты полагают, что мероприятий стартовавшей год назад в стране «мусорной реформы» недостаточно. При этом федеральный проект «Комплексная система обращения с ТКО» не содержит стимулов и мер для раздельного сбора и вторичной переработки ТБО.



«При отсутствии мероприятий по стимулированию и популяризации использования многооборотных товаров, тары, упаковки и сокращения использования одноразовых трудноперерабатываемых товаров и тары существует вероятность недостижения цели по созданию эффективной системы обращения с ТКО», — указали аудиторы Счетной палаты.



При этом уже в ближайшее время остаточная емкость полигонов будет исчерпана в Московской и Ленинградской областях, в Республике Мордовия, Чукотском автономном округе, Камчатском, Приморском и Алтайском краях.

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