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Вторичное жилье в Екатеринбурге за последний месяц подорожало на 0,4%

УрБК, Екатеринбург, 13.01.2020. По состоянию на 6 января средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 72 тыс. 429 руб. за кв. м. За последние четыре недели показатель вырос на 0,4%, говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).



«Едва ощутимая ценовая динамика цены за квадратный метр в среднем по городу объясняется спадом активности на рынке в период новогодних праздников. Традиционным является сокращение объемов предложения. Некоторые продавцы снимают объекты с продажи на время каникул, так как рынок в это время не активен, другие — по причине окончания договоров между собственником и риэлтором», — говорится в сообщении.



Так, количество квартир в базе данных УПН за последние четыре недели сократилось на 7,1% или почти на 600 единиц, а комнат в коммуналках — на 50.

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