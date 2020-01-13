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В «Абзаково» при поддержке ММК состоятся детские соревнования по биатлону
13 январь 2020 (10:05)
УрБК, Магнитогорск, 13.01.2020. С 15 по 19 января в Центре биатлона курорта «Абзаково» при поддержке Магнитогорского металлургического комбината (ММК) состоятся Всероссийские открытые соревнования среди юных биатлонистов на Кубок Анны Богалий — SKIMIR. Об этом сообщает Управление информации и общественных связей ММК.
В соревнованиях примут участие юноши и девушки 2003-2010 годов рождения.
«В среду, 15 января, состоится индивидуальная гонка, торжественное открытие состязаний, а также гонка (фестивальные старты). На 16 января запланирована индивидуальная гонка, а на 17 и 18 — суперспринт (в пятницу также пройдут фестивальные старты). 19 января — эстафеты «Супермикст», награждение по итогам эстафет и церемония закрытия этапа», — говорится в сообщении.
Участники, занявшие первое-третье место, будут награждены памятным призом, медалью и грамотой. Участники, занявшие четвертое-шестое место, — памятным призом и грамотой. Памятные призы получат наставники спортсменов-победителей. Команды, занявшие первые три места, награждаются медалями, грамотами и памятными призами.
Всего в сезоне 2019-2020 в рамках Кубка Анны Богалий — SKIMIR пройдут пять этапов. Первый состоялся в декабре в Мурманске, магнитогорский этап станет вторым, третий этап запланирован в Южно-Сахалинске, финальный — в Новосибирске. Кроме того, в зачет Кубка шли прошлогодние осенние старты «Приз Дмитрия Малышко» в биатлонном комплексе СК «Малахит» в деревне Липово (Ленинградская область, Сосновый бор).
Кубок Анны Богалий — SKIMIR проходит по инициативе известной российской биатлонистки, двукратной олимпийской чемпионки в эстафете (2006, 2010) Анны Богалий. Она завершила свою спортивную карьеру в 2012 году. В биатлонном центре «Абзаково» знаменитая спортсменка была много раз, впервые — в 2000 году, в начале своей карьеры. Тогда Анна Богалий победила в женской гонке на Кубок Александра Тихонова, легендарного советского биатлониста, четырехкратного олимпийского чемпиона.
В соревнованиях примут участие юноши и девушки 2003-2010 годов рождения.
«В среду, 15 января, состоится индивидуальная гонка, торжественное открытие состязаний, а также гонка (фестивальные старты). На 16 января запланирована индивидуальная гонка, а на 17 и 18 — суперспринт (в пятницу также пройдут фестивальные старты). 19 января — эстафеты «Супермикст», награждение по итогам эстафет и церемония закрытия этапа», — говорится в сообщении.
Участники, занявшие первое-третье место, будут награждены памятным призом, медалью и грамотой. Участники, занявшие четвертое-шестое место, — памятным призом и грамотой. Памятные призы получат наставники спортсменов-победителей. Команды, занявшие первые три места, награждаются медалями, грамотами и памятными призами.
Всего в сезоне 2019-2020 в рамках Кубка Анны Богалий — SKIMIR пройдут пять этапов. Первый состоялся в декабре в Мурманске, магнитогорский этап станет вторым, третий этап запланирован в Южно-Сахалинске, финальный — в Новосибирске. Кроме того, в зачет Кубка шли прошлогодние осенние старты «Приз Дмитрия Малышко» в биатлонном комплексе СК «Малахит» в деревне Липово (Ленинградская область, Сосновый бор).
Кубок Анны Богалий — SKIMIR проходит по инициативе известной российской биатлонистки, двукратной олимпийской чемпионки в эстафете (2006, 2010) Анны Богалий. Она завершила свою спортивную карьеру в 2012 году. В биатлонном центре «Абзаково» знаменитая спортсменка была много раз, впервые — в 2000 году, в начале своей карьеры. Тогда Анна Богалий победила в женской гонке на Кубок Александра Тихонова, легендарного советского биатлониста, четырехкратного олимпийского чемпиона.
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