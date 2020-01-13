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Более 20% свердловских безработных имеют высшее образование
13 январь 2020 (09:05)
УрБК, Екатеринбург, 13.01.2020. Более 20% зарегистрированных безработных в Свердловской области имеют высшее образование. Об этом сообщает региональный департамент по труду и занятости.
«В составе безработных граждан доля имеющих высшее профессиональное образование составила 21,9%, среднее профессиональное образование — 40,7%, среднее общее образование — 16,4%, основное общее образование — 17,6%, не имеющих основного общего образования — 3,4%», — говорится в сообщении.
«В составе безработных граждан доля имеющих высшее профессиональное образование составила 21,9%, среднее профессиональное образование — 40,7%, среднее общее образование — 16,4%, основное общее образование — 17,6%, не имеющих основного общего образования — 3,4%», — говорится в сообщении.
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