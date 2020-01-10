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Cуд оштрафовал компанию «Интерьер» из Серова за нарушение антикоррупционного законодательства
10 январь 2020 (17:00)
УрБК, Екатеринбург, 10.01.2020. Серовская городская прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции в деятельности ООО «Интерьер». Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства в Свердловской области.
Установлено, что с 15 ноября 2018 года в ООО «Интерьер» на должность менеджера продаж был принят бывший муниципальный служащий. Ранее он занимал должность завотделом по земельным ресурсам комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Серовского городского округа.
При этом в нарушение требований ФЗ «О противодействии коррупции» и ТК РФ ООО «Интерьер» своевременно и надлежащим образом не уведомило бывшего работодателя о принятии этого сотрудника на работу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
В результате прокуратура возбудила административные дела по ст. 19.29 КоАП РФ «Привлечение работодателем к трудовой деятельности бывшего муниципального служащего, замещавшего должность, включенную в перечень, установленный нормативными правовыми актами, с нарушением требований, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии коррупции» в отношении директора общества и самого юрлица.
Мировой судья судебного участка № 4 судебного района окружного значения города Ноябрьска оштрафовал ООО «Интерьер» на 50 тыс. руб., а директора — на 20 тыс. рублей. Постановления суда вступили в законную силу. В настоящее время штрафы оплачены.
Установлено, что с 15 ноября 2018 года в ООО «Интерьер» на должность менеджера продаж был принят бывший муниципальный служащий. Ранее он занимал должность завотделом по земельным ресурсам комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Серовского городского округа.
При этом в нарушение требований ФЗ «О противодействии коррупции» и ТК РФ ООО «Интерьер» своевременно и надлежащим образом не уведомило бывшего работодателя о принятии этого сотрудника на работу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
В результате прокуратура возбудила административные дела по ст. 19.29 КоАП РФ «Привлечение работодателем к трудовой деятельности бывшего муниципального служащего, замещавшего должность, включенную в перечень, установленный нормативными правовыми актами, с нарушением требований, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии коррупции» в отношении директора общества и самого юрлица.
Мировой судья судебного участка № 4 судебного района окружного значения города Ноябрьска оштрафовал ООО «Интерьер» на 50 тыс. руб., а директора — на 20 тыс. рублей. Постановления суда вступили в законную силу. В настоящее время штрафы оплачены.
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