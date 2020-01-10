Важно
В Свердловской области официально зарегистрированы более 22 тыс. безработных
10 январь 2020 (12:03)
По состоянию на 9 января 2020 года численность официально зарегистрированных безработных в Свердловской области составляет 22 тыс. 116 человек. Об этом сообщает региональный департамент по труду и занятости.
Отметим, что по состоянию на 1 января 2019 года на Среднем Урале насчитывалось 21 тыс. 726 безработных.
Уровень регистрируемой безработицы в Свердловской области за последний год вырос с 0,97% до 1,03%.
Отметим, что по состоянию на 1 января 2019 года на Среднем Урале насчитывалось 21 тыс. 726 безработных.
Уровень регистрируемой безработицы в Свердловской области за последний год вырос с 0,97% до 1,03%.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Свердловской области официально зарегистрированы более 22 тыс. безработных
- Официальная безработица в Свердловской области с начала года выросла на 11,9%
- Официальная безработица в Свердловской области с начала года выросла на 13%
- Официальная безработица в Свердловской области с начала года выросла на 13%
- Численность официально зарегистрированных безработных в Свердловской области выросла на 20%